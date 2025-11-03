Slušaj vest

- Ovim obeležavamo početak direktnog avio-saobraćaja između Astane i Beograda, odnosno Kazahstana i Srbije. Zaista je impresivno koliko smo brzo uradili taj postao - zaista impresivno. Želim da zahvalim našim prijateljima iz Kazahstana na napornom radu na ovom važnom projektu", rekla je Ana Brnabić i dodala:

- Dobrodošli u Srbiju. Upravo sam razgovarala sa našim predsednikom, veoma je srećan.

- Podsetiću da su u septembru 2024. krenuli razgovori oko uvođenja direktne avio-linije, u novembru je predsednik Kazahstana bio kod nas u poseti i tad su naša dva predsednika razgovarala i obećala da će biti uvedena linija. U maju su imali sastanak u Moskvi i tad je predsednik Vučić rekao da će linija biti uvedena. Evo danas, 3. novembra i to obećanje je ispunjeno, podsetila je Brnabić.

- Veliki dan za naše dve zemlje i veliki uspeh za naša dva predsednika. Čast mi je što sam ovde. Ovo su nove prilike turistima, putnicima i biznismenima da budu blizu centralne Azije i Evrope. Verujem da će ljudi postati bliži. Naši ljudi će doći na Ekspo", rekao je Talgat Lastaev.

Foto: Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

Brnabić je dodala da "imamo velike planove i da je ovo fantastičan korak"

- Ogromni potencijali, izuzetno napredna zemlja sa ogromnim potencijalima i sada se na još jedan način otvara za Srbiju. Očekujemo dosta invenstitora i turista. Mnogo smo učili od Astane i ja očekujem da će Ekspo 2027 imati sličan razvoj na našu ekonomiju kao i u Kazahstanu 2017. godine...

Foto: Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

Predsednica Skupštine je rekla da je Kazahstan veliki prijatelj Srbije, koji je uvek tu kad je Srbiji teško. Brnabić je izrazila zahvalnost i Kazahstanu koji je kao domaćin Specijalizovane međunarodne izložbe Ekspo 2017. pružio podršku Srbiji da bude domaćin te izložbe 2027.

Foto: TV Pink Printscreen

Direktni letovi sprovodiće se dva puta nedeljno modernim i udobnim avionom tipa boing 737 kazahstanske avio-kompanije SCAT Airlines.

Inače, avionska linija Beograd – Astana važan je korak u razvoju saobraćajnih, ekonomskih i kulturnih veza između dveju zemalja.

Dogovor predsednika Vučića i Tokajeva

Do realizacije direktnog leta između dve zemlje došlo je zahvaljujući dogovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kazahstana Žomarta Tokajeva, a vest o tome objavljena je proletos u Moskvi, u maju, gde su se dvojica državnika srela i razgovarala.

"Odlična vest! Uskoro uspostavljanje direktne avio-linije između Beograda i Astane.", saopštio je predsednik Vučić, a potom otkrio detalje razgovora sa liderom Kazahstana:

"Otvoren i sadržajan razgovor sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevom o najvažnijim temama za naše dve zemlje, od daljeg razvoja sveobuhvatnih bilateralnih odnosa i jačanja političkog dijaloga, do aktuelne geopolitičke situacije i globalnih izazova koji utiču na stabilnost i bezbednost sveta, poručio je tada Vučić.

Ambasada Kazahstana u Srbiji najavila je za danas zvaničnu konferenciju za novinare povodom otvaranja direktnog leta između prestonica dve zemlje - Astane i Beograda.

SCAT Airlines je jedna od najvećih avio-kompanija Kazahstana sa najdinamičnijim razvojem. Osnovana pre više od 25 godina, kompanija obavlja letove na više od 60 domaćih i međunarodnih linija, povezujući Kazahstan sa Evropom, Azijom i Bliskim istokom.

Svake godine, avio-kompanija otvara više od 15 novih međunarodnih destinacija, aktivno šireći svoju geografiju letova i jačajući ulogu Kazahstana kao tranzitnog čvorišta za Centralnu Aziju.

Foto: Shutterstock

Pored toga, SCAT Airlines je uključen u razvoj vazduhoplovne infrastrukture zemlje – ova kompanija je inicijator i investitor izgradnje novih aerodromskih kompleksa, uključujući moderni terminal Međunarodnog aerodroma u Šimkentu.

Flota te avio-kompanije se redovno dopunjava najnovijim avionima, uključujući Boeing 737 MAX 8 i MAX 9, što potvrđuje visok nivo pouzdanosti, tehnologičnosti i usklađenosti sa međunarodnim bezbednosnim standardima. Bezbednost, udobnost i razvoj saobraćajne dostupnosti ostaju ključni prioriteti avio-kompanije SCAT Airlines, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs