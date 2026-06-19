Slušaj vest

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije objavilo je cene stoke zabeležene u poslednjih nedelju dana.

Rast otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i pad otkupne cene krava za klanje tokom druge sedmice juna u klanicama na području Jablaničkog regiona. Za otkupljenu tovnu junad klaničari su najčešće plaćali 470 din/kg, a za krave za klanje 200 din/kg. Sem njih zabeležen je i otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 800 din/kg.

U klanicama na području Pčinjskog regiona su se izjednačile otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma. Kod obe kategorije goveda je dominirao iznos od 480 din/kg.

Klaničari sa područja Pirotskog regiona su protekle sedmice otkupljivali od poljoprivrednih proizvođača telad SM rase po ceni od 850 din/kg, tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 550 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 250 din/kg.

Tovne svinje 175 din/kg u Kikindi

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Pčinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 430 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Kikinde zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na ovom području i okolnim mestima pošto je dominirao iznos od 175 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bile su jeftinije tovne svinja telesne mase preko 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 170 din/kg, a u ponudi je bilo preko pedesetak grla. Osim njih mogla su se pazariti i prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovljenici telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje.

Jagnjad 450 din/kg u Kragujevcu

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupna cena ovaca u odnosu na prethodni period pošto je dominirao iznos od 180 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su se u sedmici za nama mogla pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 450 din/kg, dviske kod kojih je dominirao iznos od 200 din/kg i ovce za koje su kupci trebali da izdvoje najčešće 180 din/kg.