Bez obrazloženja: Grad Beograd poništio pet javnih poziva za subvencije u poljoprivredi
- Grad Beograd poništio je pet javnih poziva za subvencije poljoprivrednicima za 2026. godinu, među njima za traktore, priključne mašine i pčelarstvo.
- Poništeni su i pozivi za stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo, a sredstva se vraćaju u gradski budžet.
- U objavljenim zaključcima nisu navedeni razlozi za poništavanje javnih poziva.
Grad Beograd poništio je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima na teritoriji Beograda za 2026. godinu, koji su se odnosili na nabavku priključnih mašina i traktora, pčelarstvo, stočarstvo i biljnu proizvodnju, odnosno podsticaje za voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo.
Kako je navedeno na sajtu Sekretarijata za poljoprivredu Gradske uprave Beograda, odluke o poništavanju donete su zaključcima od 28. oktobra 2026.
U objavljenim zaključcima je navedeno da se sredstva opredeljena za ove namene vraćaju u budžet grada Beograda, ali nisu navedeni razlozi za poništavanje javnih poziva.
Poništavaju se javni pozivi za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora, poljoprivrednih priključnih mašina, za podsticaje u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva na teritoriji grada Beograda za ovu godinu koji su objavljeni 1. jula na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.
Biznis Kurir