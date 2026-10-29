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Grad Beograd poništio je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima na teritoriji Beograda za 2026. godinu, koji su se odnosili na nabavku priključnih mašina i traktora, pčelarstvo, stočarstvo i biljnu proizvodnju, odnosno podsticaje za voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo.

Kako je navedeno na sajtu Sekretarijata za poljoprivredu Gradske uprave Beograda, odluke o poništavanju donete su zaključcima od 28. oktobra 2026.

U objavljenim zaključcima je navedeno da se sredstva opredeljena za ove namene vraćaju u budžet grada Beograda, ali nisu navedeni razlozi za poništavanje javnih poziva.

Poništavaju se javni pozivi za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora, poljoprivrednih priključnih mašina, za podsticaje u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva na teritoriji grada Beograda za ovu godinu koji su objavljeni 1. jula na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.