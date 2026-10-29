Slušaj vest

Grad Beograd poništio je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima na teritoriji Beograda za 2026. godinu, koji su se odnosili na nabavku priključnih mašina i traktora, pčelarstvo, stočarstvo i biljnu proizvodnju, odnosno podsticaje za voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo.

Kako je navedeno na sajtu Sekretarijata za poljoprivredu Gradske uprave Beograda, odluke o poništavanju donete su zaključcima od 28. oktobra 2026.

U objavljenim zaključcima je navedeno da se sredstva opredeljena za ove namene vraćaju u budžet grada Beograda, ali nisu navedeni razlozi za poništavanje javnih poziva.

Poništavaju se javni pozivi za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora, poljoprivrednih priključnih mašina, za podsticaje u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva na teritoriji grada Beograda za ovu godinu koji su objavljeni 1. jula na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.

Biznis Kurir

Ne propustiteNovčanikJedna grupa građana oped dobija pare iz državne kase: Izdvojeno 98 miliona dinara, a evo kome je novac namenjen
WhatsApp Image 2026-05-19 at 08.27.23 (2).jpeg
Moj biznisBiznis iz Koceljeve dokazuje gde leži prava zarada na selu: Zašto je prerada paprike u ajvar i šljive u džem najbolji izbor da napravite razvijen posao
image00012.jpeg
InfoBizStigle milijarde za srpske poljoprivrednike: Do sada isplaćeno 82,5 odsto planiranih podsticaja
IMG_20260417_163726.jpg
InfoBiz"Bez sela nema jake države" Glamočić: Srbija danas ima gotovo 60.000 više poljoprivrednih gazdinstava nego 2010. godine
17.jpg