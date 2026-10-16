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U Pokrajinskoj vladi danas su uručeni ugovori vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava iz Vojvodine koji su putem konkursa ostvarili pravo na sufinansiranje nabavke novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, a za ove namene opredeljeno je ukupno 98 miliona dinara.

Podršku je ostvarilo 96 korisnika, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

Ugovore je korisnicima uručila podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, koja je istakla da je cilj konkursa da doprinese efikasnijoj poljoprivrednoj proizvodnji i ostvarivanju boljih proizvodnih rezultata.

"Naš cilj nije samo da dodelimo sredstva, već da vam pomognemo da lakše i sigurnije proizvodite i ostvarujete bolje rezultate. Jer svako ulaganje u poljoprivredu jeste ulaganje u budućnost naših sela, naših porodica i cele Srbije", istakla je Pejović Ševrt.

Ona je naglasila da su poljoprivredni proizvođači svojim svakodnevnim radom, trudom i upornošću nosioci razvoja poljoprivrede i očuvanja života na selu, poželevši korisnicima da uspešno realizuju svoje investicije i ostvare još bolje rezultate u narednim proizvodnim godinama.

"Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo stoji uz vas i nastavićemo da pružamo podršku vašem radu, ulaganjima i razvoju vaših gazdinstava", poručila je Pejović Ševrt poljoprivrednim proizvođačima.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sredstva je opredelio za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva, vinogradarstva i hmeljarstva, kao i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda, navedeno je u saopštenju.

Podrška je namenjena i nabavci plastenika i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Za podnosioce prijava koji su aplicirali putem računa rok za realizaciju investicije i dostavljanje dokumentacije za pravdanje sredstava je 30. oktobar 2026. godine, dok je za podnosioce prijava koji su aplicirali putem predračuna rok 20. novembar 2026. godine.

Dodeli ugovora prisustvovao je i zamenik resornog sekretara Zoltan Tot.