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Poljoprivrednicima u Srbiji do sada je tokom ove godine isplaćeno ukupno 84,8 milijardi dinara na ime različitih podsticaja, što čini 82,5 odsto od ukupno planiranih isplata.

Kako navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, novina je što se sredstva ove godine prvi put isplaćuju neposredno nakon prijema i obrade zahteva, bez čekanja da javni poziv bude završen.

Na ovaj način, kako ističu u Ministarstvu, ubrzan je proces realizacije subvencija i novac brže stiže do korisnika podsticaja.

Kurir.rs/RINA

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