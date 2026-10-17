Počela je "Kupusijada" u Futogu: Ulaz besplatan, a evo koliko košta najčuveniji proizvod iz tog mesta
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin zajedno je sa predsednicom Pokrajisnke vlade Majom Gojković posetio Futošku kupusijadu, koju je svečano otvorila ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov.
Ta manifestacija čuva tradiciju uzgoja autohtonog futoškog kupusa, promoviše domaću proizvodnju i okuplja brojne posetioce u Futogu.
Gradonačelnik Mićin obišao je štandove domaćih proizvođača i razgovarao sa učesnicima manifestacije, ističući značaj očuvanja lokalnih proizvoda, podrške poljoprivrednim proizvođačima i negovanja tradicije.
- Futoški kupus je autohtoni proizvod sa dugom tradicijom uzgoja i prerade, a kvalitet kiselog kupusa iz Futoga prepoznat je i na međunarodnom tržištu. Ova manifestacija pokazuje koliko su važni znanje, umeće i posvećenost naših poljoprivrednih proizvođača. Naša je obaveza da čuvamo i štitimo autohtone proizvode, podržavamo domaću proizvodnju i stvaramo uslove da naši brendovi budu prepoznatljivi širom sveta. Posebnu vrednost Kupusijadi daju kultura, tradicija i folklor, kao i učešće najmlađih, koji kroz Mini kupusijadu uče o nasleđu svog kraja i značaju zdrave hrane. Grad Novi Sad sa ponosom podržava manifestacije koje čuvaju lokalne vrednosti, podstiču domaću proizvodnju i doprinose razvoju turističkih potencijala naših naseljenih mesta. Futoška kupusijada je jedan od prepoznatljivih brendova našeg grada i Srbije, a njen značaj ogleda se i u tome što tradiciju prenosi budućim generacijama - poručio je Mićin.
Futoška kupusijada održava se pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, a organizuju je Kulturni centar "Mladost“ i Mesna zajednica Futog, u saradnji sa Udruženjem "Futoški kupus“, Poljoprivrednom školom sa domom učenika Futog i osnovnim školama "Miroslav Antić“ i "Desanka Maksimović“.
Ovogodišnji program obuhvata gastronomska takmičenja, izbor najteže glavice futoškog kupusa, nastupe kulturno-umetničkih društava, dece iz futoških vrtića i škola, kao i brojne sadržaje za porodice i najmlađe posetioce.
Ulaz je besplatan.
Prma podacima sa sajta JKP "Tržnica Novi Sad" kilogram kupusa na Futoškoj pijaci košta 60 do 80 dinara.
Kurir Biznis/Dnevnik.rs