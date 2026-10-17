- Futoški kupus je autohtoni proizvod sa dugom tradicijom uzgoja i prerade, a kvalitet kiselog kupusa iz Futoga prepoznat je i na međunarodnom tržištu. Ova manifestacija pokazuje koliko su važni znanje, umeće i posvećenost naših poljoprivrednih proizvođača. Naša je obaveza da čuvamo i štitimo autohtone proizvode, podržavamo domaću proizvodnju i stvaramo uslove da naši brendovi budu prepoznatljivi širom sveta. Posebnu vrednost Kupusijadi daju kultura, tradicija i folklor, kao i učešće najmlađih, koji kroz Mini kupusijadu uče o nasleđu svog kraja i značaju zdrave hrane. Grad Novi Sad sa ponosom podržava manifestacije koje čuvaju lokalne vrednosti, podstiču domaću proizvodnju i doprinose razvoju turističkih potencijala naših naseljenih mesta. Futoška kupusijada je jedan od prepoznatljivih brendova našeg grada i Srbije, a njen značaj ogleda se i u tome što tradiciju prenosi budućim generacijama - poručio je Mićin.