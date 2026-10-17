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Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin zajedno je sa predsednicom Pokrajisnke vlade Majom Gojković posetio Futošku kupusijadu, koju je svečano otvorila ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov.

Ta manifestacija čuva tradiciju uzgoja autohtonog futoškog kupusa, promoviše domaću proizvodnju i okuplja brojne posetioce u Futogu.

Gradonačelnik Mićin obišao je štandove domaćih proizvođača i razgovarao sa učesnicima manifestacije, ističući značaj očuvanja lokalnih proizvoda, podrške poljoprivrednim proizvođačima i negovanja tradicije.

- Futoški kupus je autohtoni proizvod sa dugom tradicijom uzgoja i prerade, a kvalitet kiselog kupusa iz Futoga prepoznat je i na međunarodnom tržištu. Ova manifestacija pokazuje koliko su važni znanje, umeće i posvećenost naših poljoprivrednih proizvođača. Naša je obaveza da čuvamo i štitimo autohtone proizvode, podržavamo domaću proizvodnju i stvaramo uslove da naši brendovi budu prepoznatljivi širom sveta. Posebnu vrednost Kupusijadi daju kultura, tradicija i folklor, kao i učešće najmlađih, koji kroz Mini kupusijadu uče o nasleđu svog kraja i značaju zdrave hrane. Grad Novi Sad sa ponosom podržava manifestacije koje čuvaju lokalne vrednosti, podstiču domaću proizvodnju i doprinose razvoju turističkih potencijala naših naseljenih mesta. Futoška kupusijada je jedan od prepoznatljivih brendova našeg grada i Srbije, a njen značaj ogleda se i u tome što tradiciju prenosi budućim generacijama - poručio je Mićin.

Futoška kupusijada održava se pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, a organizuju je Kulturni centar "Mladost“ i Mesna zajednica Futog, u saradnji sa Udruženjem "Futoški kupus“, Poljoprivrednom školom sa domom učenika Futog i osnovnim školama "Miroslav Antić“ i "Desanka Maksimović“.

Ovogodišnji program obuhvata gastronomska takmičenja, izbor najteže glavice futoškog kupusa, nastupe kulturno-umetničkih društava, dece iz futoških vrtića i škola, kao i brojne sadržaje za porodice i najmlađe posetioce.

Ulaz je besplatan.

Prma podacima sa sajta JKP "Tržnica Novi Sad" kilogram kupusa na Futoškoj pijaci košta 60 do 80 dinara.

Kurir Biznis/Dnevnik.rs

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