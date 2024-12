- Ovčari imaju podsticaj od države od 10.000 dinara po ojagnjenoj ovci i još 2.000 dinara po grlu predatog jagnjeta u klanicu. To je dovoljno da bi se solidno živelo i ovčarstvo unapređivalo, jer od 10.000 dinara koliko se dobija po ojagnjenoj ovci ostane od 6.000 do 7.000 dinara, kada se odbiju troškovi za stručne službe koje prate odgoj grla, što nije ni malo ni puno para – priča on.