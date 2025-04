Nadeleko poznat po velikom broju pečenjara, Čačak ipak nije samo grad u koji se najčešće svraća kako bi se uživalo u masnoj prasetini i jagnjetini. U naselju Gornja Atenica Milan Kovačević, odlučio se da otvori restoran u kom se služi samo posna hrana, kako na vodi tako i na ulju, a to se pokazalo kao pun pogodak.

- Sve je počelo u vreme korone kada smo odlučili da porodičnu vikendicu pretvorimo u restoran. Ovde se nalazi Atenička reka, tu uzgajamo izuzetnu pastrmku koju služimo i našim gostima. Atenička reka je poznata nekada bila po vodenicama, u Atenici je u davna vremena postojalo 17 vodenica, a sada smo mi našu vodenicu pretvorili u ribnjak u kome gajimo pastrmku. Ova naša reka ima idealne uslove za uzgoj ribe, s obzirom na to da je temperatura vode od 9 do 16 stepeni i zimi i leti, to su zaista savršene okolosti - rekao je Milan za RINU.