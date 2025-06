Iskustvo roditelja: nema mesta u vrtiću, pomoć baka i deda je neprocenjiva

- On ujutru dođe kod nas, popije bočicu, pa doručak. Kad je lepo vreme, idemo u šetnju do 10 sati, a onda se igra sa slikovnicama do spavanja, koje je oko 11 sati - objašnjava baka Dubravka.