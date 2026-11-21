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Kupovina na veliko često se predstavlja kao jedan od najjednostavnijih načina za uštedu novca. Veća pakovanja deterdženta, ulja, brašna, pirinča ili sredstava za higijenu na prvi pogled deluju povoljnije, ali postavlja se pitanje da li građani zaista štede ili samo troše više novca odjednom.

Prema analizi Kamatice, odgovor zavisi od vrste proizvoda, njegove cene po jedinici mere, roka trajanja i toga koliko se često koristi.

Kada kupovina na veliko ima smisla?

Najviše se isplati kupovati proizvode koji se redovno koriste i imaju dug rok trajanja, poput pirinča, testenine, brašna, deterdženta i toalet-papira. Kod takvih proizvoda veće pakovanje može doneti uštedu, pod uslovom da je cena po kilogramu, litru ili komadu zaista niža.

S druge strane, kupovina velikih količina svežeg voća, povrća, mlečnih proizvoda i drugih lako kvarljivih namirnica može biti rizična.

Ukoliko domaćinstvo ne uspe da ih potroši na vreme, deo kupovine završiće u smeću, čime se poništava ostvarena ušteda.

Koliki je značaj ovog problema pokazuje i podatak Eurostata: domaćinstva u Evropskoj uniji odgovorna su za 53 odsto ukupnog otpada od hrane, odnosno oko 69 kilograma po stanovniku godišnje. Ovaj podatak ne odnosi se posebno na kupovinu na veliko, ali pokazuje koliko je važno planirati potrošnju.

Kako prepoznati stvarnu uštedu?

Potrošači ne bi trebalo da gledaju samo ukupnu cenu proizvoda, već i cenu po jedinici mere. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, trgovci su dužni da jasno istaknu prodajnu i jediničnu cenu robe, što kupcima omogućava lakše poređenje različitih pakovanja.

Pre kupovine većeg pakovanja treba obratiti pažnju na nekoliko stvari:

Da li je cena po kilogramu ili litru zaista niža?

Da li će proizvod biti potrošen pre isteka roka trajanja?

Postoji li dovoljno prostora za njegovo pravilno čuvanje?

Da li je kupovina na akciji zaista povoljnija od redovne cene manjeg pakovanja? Nije uvek jeftinije kupiti više

Kupovina na veliko može biti dobar način za kontrolu kućnog budžeta, ali samo ako je planska. Veća količina ne znači automatski i veću uštedu, naročito kada se kupuju proizvodi koji se retko koriste ili brzo kvare.

Na kraju, najisplativija kupovina nije ona u kojoj potrošač napuni kolica, već ona u kojoj zaista dobije više za svoj novac.