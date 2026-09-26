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Ponekad je za pokretanje biznisa potreban detaljan poslovni plan, ozbiljan početni kapital i meseci pripreme. A ponekad su dovoljni tri poslužavnika baklave, koncert i opklada sa prijateljem.

Upravo tako je počela neobična poslovna priča Džejkoba Komarova (30), danas poznatog širom Njujorka kao "Baklava dečko" (Baklava guy). Njegov posao Dobra Baklava u jednom devetomesečnom periodu beležio je prosečnu prodaju veću od 20.000 dolara mesečno.

Još zanimljivije — Komarov nema klasičnu poslastičarnicu. Baklavu prodaje u parkovima, na događajima, privremenim štandovima, iz kombija, preko interneta i kroz veleprodaju lokalnim kafićima i prodavnicama. A sve je počelo gotovo slučajno.

Tri tacne koje su promenile sve

U septembru 2021. godine Komarov je putovao na koncert grupe Fiš u Kaliforniji. Svratio je u prodavnicu bliskoistočne hrane i, praktično iz hira, kupio tri poslužavnika gotove baklave. Ideja je bila da ih proda ljudima koji dolaze na koncert i zaradi nešto novca. Prijatelj nije verovao da će uspeti, pa je pala i opklada.

Komarov je prodao sve i, prema njegovim rečima, utrostručio uloženi novac.

U tom trenutku to nije izgledalo kao početak ozbiljne kompanije. Komarov je ostao bez posla u onlajn marketingu i radio je kao frilenser, dok je prodaja baklave predstavljala dodatni izvor prihoda.

Gotovo tri godine prodavao ju je prvenstveno na koncertima, a zatim je počeo da se pojavljuje i na drugim mestima na kojima se okuplja veliki broj ljudi. Mala improvizovana trgovina polako je prerastala u pravi posao.

1/7 Vidi galeriju Baklava u Njujorku Foto: Printscreen

Baklava stiže čak iz Turske

Prelomni trenutak dogodio se kada je 2022. godine u Patersonu, u Nju Džersiju, probao baklavu jednog turskog prodavca. Ukus ga je toliko oduševio da je počeo da nabavlja veće količine, a kasnije je došao direktno do proizvođača u Turskoj.

Danas mu komercijalna pekara iz Turske svakog meseca šalje nepečene poslužavnike baklave. Proizvod se pravi sa pistaćima, slaže i zamrzava u Turskoj, transportuje u SAD, a zatim peče u Nju Džersiju.

Ali dobar proizvod bio je samo deo formule. Komarov je od ulične prodaje praktično napravio sopstveni marketing.

Njegov kombi postao je pokretna prodavnica, pojavljivao se u njujorškim parkovima, na festivalima i velikim događajima, dok su snimci sa društvenih mreža počeli da privlače milione pregleda.

Posebnu pažnju privukao je deleći besplatne baklave navijačima Njujork Niksa ispred Medison skver gardena.

Dan može da donese 1.500 dolara

Na prometan dan Komarov i njegovi saradnici mogu da prodaju i oko 500 komada baklave, dok dnevni pazar u parkovima može da dostigne oko 1.500 dolara. Posao je u međuvremenu daleko prevazišao uličnu prodaju.

Dobra Baklava zarađuje kroz direktnu prodaju, internet porudžbine, veleprodaju lokalnim lokalima, privremene prodajne punktove i saradnju sa kompanijama.

Rezultat je prosek od nešto više od 20.000 dolara mesečne prodaje tokom posmatranog devetomesečnog perioda. Ali jedan mesec posebno se izdvaja.

U decembru 2025. godine prihod je dostigao gotovo 70.000 dolara, zahvaljujući prazničnim porudžbinama i privremenom prodajnom mestu na Union skver holidej marketu u Njujorku.

Već narednog meseca promet je pao ispod 10.000 dolara, što pokazuje i drugu stranu ovakvog poslovnog modela — prihodi mogu drastično da variraju.

Foto: Printscreen

Nema radnju, ali ima 11 saradnika

Izostanak klasičnog lokala Komarovu smanjuje jedan od najvećih troškova ugostiteljskog biznisa, ali posao ipak ima ozbiljne rashode.

Tu su nabavka i transport proizvoda iz Turske, ambalaža, marketing, troškovi internet prodavnice, dozvole i osiguranje za pojedine događaje. Kako je prodaja rasla, rastao je i tim. Komarov procenjuje da danas angažuje ukupno 11 ljudi sa skraćenim radnim vremenom, koji pomažu u marketingu, administraciji, pakovanju pošiljki i prodaji na privremenim lokacijama.

Zanimljivo je da osnivač, uprkos prometu koji njegov posao ostvaruje, još nije redovno isplaćivao sebi platu.

Životne troškove ranije je pokrivao poslovima u marketingu, ali je u julu od njih odustao kako bi se potpuno posvetio baklavi. Cilj mu je da do kraja 2026. počne sebi da isplaćuje oko 4.000 dolara mesečno.

Od opklade do ozbiljnog biznisa

Posle publiciteta koji je dobio tokom ove godine, Dobra Baklava, prema Komarovljevim rečima, više ne pada ispod 20.000 dolara mesečnog prihoda.

Sledeći korak mogle bi da budu nove saradnje sa kompanijama, događaji i privremene lokacije, a razmatra i pronalaženje investitora za otvaranje stalnog lokala. Ipak, upravo odsustvo klasične prodavnice i pomalo gerilski način prodaje napravili su od Dobre Baklave prepoznatljiv brend.

Poslovna ideja koja je 2021. počela kupovinom tri poslužavnika baklave pred koncert danas tako donosi desetine hiljada dolara mesečno. A čovek koji je sve započeo kaže da ni sam nije očekivao da će priča stići ovako daleko.

Za njega je to, kako kaže, ostvarenje američkog sna.