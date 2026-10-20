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Predmeti koje smo navikli da viđamo u starim kancelarijama, bibliotekama i filmovima danas mogu da vrede stotine evra. Među njima je i prepoznatljiva stona lampa sa zelenim staklenim abažurom i metalnim postoljem, poznata kao bankarska lampa ili „Emeralite“, koja je početkom 20. veka postala simbol radnih stolova bankara, profesora i službenika.

Iako na prvi pogled deluje kao običan deo kancelarijskog nameštaja, originalni modeli danas su zanimljivi kolekcionarima i mogu da dostignu cenu od nekoliko stotina evra. Njena priča počela je početkom 20. veka, mnogo pre nego što je postala prepoznatljiv detalj enterijera koji danas povezujemo sa starim kancelarijama i bibliotekama.

Istorija ove lampe počinje 1909. godine, kada je američki inženjer Harison D. Mekfadin patentirao dizajn karakterističnog abažura. Proizvodnja je pokrenuta u okviru kompanije H. G. McFaddin & Co., a model je dobio naziv „Emeralite“, nastao spajanjem engleskih reči „emerald“ i „light“, odnosno smaragd i svetlost.

Originalni primerak može da vredi stotine evra

Najprepoznatljivija verzija imala je zeleno staklo sa belim opalnim slojem sa unutrašnje strane, kao i metalno, često mesingano postolje. Zelena spoljna površina abažura i beli opalni sloj iznutra usmeravali su svetlost ka radnoj površini i smanjivali direktan pogled u sijalicu. Zbog toga je lampa bila posebno praktična za čitanje i rad sa dokumentima.

Vremenom je stekla status prepoznatljivog komada enterijera, a njena popularnost opstala je i nakon promena u uređenju kancelarija.

Danas su originalni primerci zanimljivi kolekcionarima, a njihovu vrednost potvrđuju i prodaje na aukcijama. Lampa „Emeralite“ iz oko 1916. godine, model 8734TW, prodata je u martu 2023. za 500 evra, bez provizije kupca, iako je njena procenjena vrednost bila od 860 do 1.730 evra. Drugi primerci prodati su početkom 2026. godine za približno 140 i 165 evra.

Kako prepoznati vredan primerak?

Ipak, ne vredi svaka stara lampa sa zelenim abažurom toliko. Na cenu utiču proizvođač, starost, očuvanost, originalnost stakla, stanje metalnog postolja i električnih instalacija, kao i prisustvo oznaka proizvođača. Sa druge strane, savremene kopije mogu da se kupe za znatno manje novca.

Ako takvu lampu imate kod kuće ili na tavanu, pre prodaje proverite njene oznake i detalje izrade. Originalne lampe „Emeralite“ često imaju oznake proizvođača, karakterističan stakleni abažur i metalno postolje čija konstrukcija odgovara periodu u kojem su nastale. Kod poznatih modela, poput serije 8734, oznake i detalji izrade mogu da budu posebno važni za utvrđivanje porekla.

Važno je proveriti i da li je staklo originalno, postoje li oštećenja i da li su neki delovi menjani tokom godina. Čak i kada lampa izgleda staro, moguće je da je reč o kasnijoj kopiji.

Budući da postoje i savremene reprodukcije, za pouzdanu procenu vrednosti preporučuje se konsultacija sa stručnjakom.