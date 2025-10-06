NA TAVANU NAŠLA STARI PREDMET VREDAN 1.500 €! Nije ni sanjala da će ovo danas toliko da vredi, a možda ga i vi imate
Jedna Hrvatica kada je bila mala, volela je da "kopa" po bakinom tavanu. Mesto u koje decenijama niko nije kročio, o čemu svedoče paučine i prašina koje su otežavale disanje, bio je pravi mali raj za nju.
Na tavanima možete pronaći različite predmete i pre nego što odlučite da ih bacite, dobro pogledajte šta imate u ruci. Možda nećete pronaći Faberžeovo jaje, ali biste mogli zaraditi dovoljno novca za letnji odmor ili barem za večeru u restoranu.
Stare pegle za ugalj
Među starim, zaboravljenim predmetima, najverovatnije ćete naići na staru peglu za ugalj, od kojih su mnoge sada dekorativni predmeti ili muzejski eksponati. Napravljene od livenog gvožđa, ove masivne pegle su korišćene od 17. do sredine 20. veka, pre nego što su električni uređaji zamenili ručno grejanje.
Ove pegle su imale poklopac koji se otvarao da bi se unutra stavio vruć ugalj ili žar iz peći. Toplota se širila kroz metal i spljošćivala tkaninu, a rupe ili otvori sa strane su omogućavali protok vazduha kako bi ugalj duže ostao vruć. Neke pegle su takođe imale mali poklopac za dimnjak ili ventil za regulisanje toplote.
Drvena drška je bila neophodna da bi se pegla držala bez opekotina, dok je sama težina, ponekad veća od pet kilograma, omogućavala efikasno peglanje tkanine.
Ugalj pre pojave elektriciteta
Takve pegle nisu se nalazile u svakom domaćinstvu. U siromašnijim krajevima, često su bile u vlasništvu samo jedne porodice u selu, zbog čega je bilo sasvim normalno da se pozajmi jedna ako se išlo u grad ili kod lekara, gde je odeća morala biti čista, uredna i ispeglana. Pored odeće, korišćene su i za ispravljanje stolnjaka, posteljine i tradicionalnih nošnji.
U drugoj polovini 19. veka pojavile su se prve verzije, zagrejane alkoholnom lampom ili zamenljivim metalnim ulošcima koji su se posebno zagrevali na šporetu, ali je ugalj ostao najrasprostranjeniji izvor toplote sve do elektrifikacije.
Pojavom električnih pegli početkom 20. veka, ovi teški gvozdeni alati postepeno su postajali istorija. U nekim delovima Jugoslavije ostali su u upotrebi do kraja 1960-ih, posebno tamo gde nije bilo struje.
Jedna žena je nedavno pronašla takvu peglu – to je pegla koju je koristila njena baka.
– Jednom je otišla da me nauči kako da je koristim. Sećam se da je bilo veoma teško peglati sa njom, moja baka se zaista mučila. Divim se ženama koje su je koristile, ne znam da li bih ja imala hrabrosti – rekla je ona.
Kasnije je naišla na slične pegle u oglasima i shvatila da bi mogla da je proda za dobar novac.
Stare pegle na ugalj tako se mogu naći u oglasima, a njihove cene se kreću od 10 do 1.500 evra. Zato, pogledajte šta imate na tavanu, možda će vam neki davno izgubljeni predmet platiti sledeći odmor.
BiznisKurir/Dnevno.hr