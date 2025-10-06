Slušaj vest

U crvenim paprikama pronađen je visok nivo zabranjenog pesticida metomila, koji je vrlo toksičan za ljude.

Opasnost metomila potvrdila su i prethodna brojna naučna istraživanja i samim tim upotreba istog zabranjena je u Evropskoj uniji.

Kada se konzumira u visokim dozama, metomil može izazvati oštećenja jetre i bubrega!

Kako je saopšteno iz Evropskog sistema za sigurnost hrane, u svežim crvenim paprikama uvezenim iz Severne Makedonije utvrđeno je prisustvo 0,049 miligrama metomila po kilogramu, što je pet puta više od dozvoljene granice.

crvena paprika Foto: Profimedia

Inspekcija je naložila hitno povlačenje paprike sa tržišta, ali još uvek nisu precizirali u kojim prodavnicama je bila dostupna.

Evropski sistem za sigurnost hrane upozorava potrošače da je rizik ovog pesticida po zdravlje bio ozbiljan.

Veliki problem je što su paprike analizirane 23. septembra, a rezultati su stigli tek sada, što znači da je kupljena paprika verovatno pojedena!