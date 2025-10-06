PRONAĐENA OPASNA MATERIJA U CRVENIM PAPRIKAMA: Izazivaju oštećenje jetre i bubrega - sumnja se da je već pojedena!
U crvenim paprikama pronađen je visok nivo zabranjenog pesticida metomila, koji je vrlo toksičan za ljude.
Opasnost metomila potvrdila su i prethodna brojna naučna istraživanja i samim tim upotreba istog zabranjena je u Evropskoj uniji.
Kada se konzumira u visokim dozama, metomil može izazvati oštećenja jetre i bubrega!
Kako je saopšteno iz Evropskog sistema za sigurnost hrane, u svežim crvenim paprikama uvezenim iz Severne Makedonije utvrđeno je prisustvo 0,049 miligrama metomila po kilogramu, što je pet puta više od dozvoljene granice.
Inspekcija je naložila hitno povlačenje paprike sa tržišta, ali još uvek nisu precizirali u kojim prodavnicama je bila dostupna.
Evropski sistem za sigurnost hrane upozorava potrošače da je rizik ovog pesticida po zdravlje bio ozbiljan.
Veliki problem je što su paprike analizirane 23. septembra, a rezultati su stigli tek sada, što znači da je kupljena paprika verovatno pojedena!
