Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

Gužva je na obrenovačkoj pijaci, a povrće, posebno paprika, kupuje se na kutije, razlog je jedan, crvena paprika je pojeftinila.

"Krenuli smo sa 250, 300, sad je već izbrana. Ne može da se isto računa ona prva, koja je ekstra, prava, i ova koja je već kriva", kaže jedna od prodavačica za RTV Mag.

Kilogram paprike sada košta 150 dinara u proseku, a cena više neće padati, kažu sa tezgi.

"Nema cenkanja. Uskoro će mraz, paprike više nema", objašnjavaju.

Ipak, kupci su zadovoljni kvalitetom, a posla za prodavce ima.

"Ja se ne žalim", dodaje ista prodavačica, navodeći ocenu da se zimnica naveliko pravi.

"Isplati se praviti, s obzirom na cenu paprike", dodaje.

Oni koji ne žele da spremaju ajvar, na ovim tezgama mogu ga kupiti po ceni od 1.000 za teglu.

Na jednoj od susednih tezi papriku prve klase prodaju po ceni od 130, 140 dinara po kilogramu, još povoljnije.

"Krenulo se sa 250 kilograma", kaže prodavac, ali dodaje da je to bilo - na malu količinu.