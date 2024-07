SRPSKI SPANAĆ, PAPRIKE, TARTUFI I OBLANDE IDU U KINU BEZ CARINE! Sporazum stupio na snagu i velika je šansa za srpsku privredu

Sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije sa Kinom (SST) velika je stvar za budućnost srpske privrede i čeka nas veliki posao, izjavio je ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, povodom početka primene Sporazuma od 1. jula ove godine.

Momirović je na predstavljanju SST privrednicima Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine poručio da Srbija ostaje na putu izgradnje čeličnog prijateljstva sa Kinom.

foto: MUST Đ.K.

- U pitanju je tržište od 1,4 milijarde potrošača. Za našu zemlju je važno da ima razvijenu mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini, to je instrument za pristup većim tržištima - rekao je Momirović.

SINIŠA MALI:

Kruna saradnje dve zemlje

foto: screenshot Prva tv

Ministar finansija Siniša Mali ističe da je SST između Srbije i Kine "velika i važna vest za našu privredu".

- To znači da je našim domaćim privrednicima, zahvaljujući Sporazumu koji predstavlja krunu saradnje dve zemlje i koji je još jedna potvrda čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, od danas otvoreno tržište od čak 1,4 milijarde ljudi. Sporazumom je obuhvaćeno oko 20.000 proizvoda, a od danas je 60 odsto te robe oslobođeno carina, dok će u narednih pet do deset godina to biti još 30 odsto robe. Istovremeno, najosetljiviji proizvodi iz Srbije, pre svega poljoprivredni, ostaće zaštićeni - napisao je Mali na svom Instagram profilu.