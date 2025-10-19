Slušaj vest

Penzionerka stara 80 godina zaboravila je torbu sa ogromnom sumom novca u tramvaju – čak dva miliona rubalja, što je oko 22.000 evra.

Zanimljivo je da se penzionerka stara 80 godina uopšte nije sećala gde je ostavila torbu. Osoblje gradskog električnog prevoza pronašlo je zaboravljeni prtljag i odlučilo da proveri njegov sadržaj. Unutra ih je dočekao neočekivan prizor – pored pasoša vlasnice, nalazila se i pozamašna količina novca.

Pasoš im je otkrio adresu, pa su se zaposleni bez razmišljanja uputili da torbu vrate. Iako je vlasnica bila u šoku, zahvalila se osoblju koje je pokazalo izuzetnu profesionalnost i poštenje.

Kako je izjavio direktor Jaroslavskog gradskog električnog transporta Denis Pirlog, zaposleni su nakon pronalaska torbe čekali da ih kontaktira vlasnica ili policija, ali kako se to nije dogodilo, sami su odlučili da preduzmu korak i pronađu vlasnicu.

- Gubitak je vraćen i sve je uredno dokumentovano - rekao je Pirlog.