"DA LI MOŽEMO KONKURISATI KINI?" Mahmud Bušatlija otkriva: Naša ekonomija nije spremna za 20.000 proizvoda!

U javnosti se sve više govori o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, koji stupa na snagu 1. jula. Ovaj sporazum omogućava srpskim kompanijama da bez carine izvoze skoro 20 hiljada proizvoda na kinesko tržište.

U emisiji "Puls Srbije", Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, govorio je o benefitima i izazovima ovog sporazuma.

Mahmud Bušatlija je skeptičan u pogledu koristi koje će srpske kompanije imati od ovog sporazuma.

- Sumnjam da će iko imati neku veliku korist iz jednog prostog razloga što ne vidim da smo spremni da iskoristimo tu situaciju - izjavio je Bušatlija.

Prema njegovim rečima, politički gledano, sporazum je pozitivan jer omogućava Srbiji pristup najvećem tržištu na svetu, ali ekonomska pripremljenost za realizaciju tog sporazuma je upitna.

Bušatlija je podsetio da je memorandum koji je prethodio sporazumu potpisan pre sedam ili osam meseci, ali nije primećeno da je neko razradio projekte koji bi omogućili da se iskoristi ovaj sporazum.

- To podrazumeva ozbiljnu pripremu, i to od države do proizvođača. Kada pogledate šta je tržište Kine, recimo hrana, oni uvoze hranu iako proizvode mnogo hrane. Poljoprivreda bi mogla da bude kanal za izvoz, ali naša poljoprivreda nije prioritet za državnu upravu - dodao je Bušatlija.

Bušatlija je istakao da je poljoprivreda sektor koji bi mogao da ima koristi od sporazuma, ali trenutna situacija nije povoljna.

- Imamo žetvu, ali ljudi ne znaju cenu po kojoj će prodavati. Već je jasno da neće moći da pokriju troškove. To nije situacija u kojoj možemo da kažemo da nam se otvorilo veliko tržište kad nemamo šta da izbacimo na to tržište - rekao je Bušatlija.

Bušatlija je izrazio sumnju da Srbija može da proizvede 20 hiljada različitih proizvoda koji bi se izvozili u Kinu.

- Naša ekonomija ne prati međunarodnu politiku. Imamo dobre političke odnose, naročito sa zemljama trećeg sveta, ali nemamo šta da im ponudimo. Nemamo 20 hiljada proizvoda - istakao je Bušatlija.

Jedan od ključnih problema koje je Bušatlija istakao je nedostatak dugoročnih planova i strategija.

- Mi nemamo koordinisane strategije. Vi morate imati dugoročne planove i razmišljati na 20-30 godina unapred. To kod nas apsolutno ne postoji - rekao je Bušatlija.

Bušatlija je kritikovao ekonomske politike koje su podređene evropskim interesima, što se najbolje vidi poslednjih devet i po godina.

- Imamo vrlo veliku razmenu sa Evropom, što je za nas poražavajuće. Naša ekonomska politika zadnjih 24 godine je podređena evropskim interesima, a ne našima - rekao je Bušatlija.

Govoreći o proizvodima koje će Srbija uvoziti iz Kine, Bušatlija je izrazio zabrinutost zbog povećanog uvoza.

- Svaki uvoz je za nas dug. Mi razvijamo kinesku ekonomiju, a sebi stvaramo dugove jer previše trošimo tih kredita - rekao je Bušatlija.

On je naveo da će težište dogovora sa Kinom biti uvođenje Kine kao izvoznika usluga i radova u Srbiju.

