Svi vozači u Srbiji od danas na svojim vozilima moraju imati zimske gume, jer ukoliko ih ne budu imali rizkuju da plate kaznu do 20.000 dinara za fizička lica, do k vozačima službenih vozila preti kazna i do 800.000 dinara.

Naime, prema važećoj pravnoj regulativi u Srbiji od 1. novembra, ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice, svi vozači moraju na svom vozilu imati sve četiri zimske gume sa oznakom M+S i šarom dubine najmanje četiri milimetra.

Cena zamene zavisi od modela

Koliko je vlasnike vozila koštala zamena guma zavisi pre svega od toga koliko luksuzan automobil voze i da li su morali da kupe potpuno nove pneumatike i da ih montiraju ili samo da odu kod vulkanizera i postave one koje su već imali negde u garaži.

Cena zamene guma zavisi pre svega od modela i od toga da li su već na felnama ili ih je potrebno kompletno montirati, a kreće se od 2.000 do 10.000 dinara.

MINIMALNA DUBINA ŠARA 4 MM

Minimalna zakonski propisana dubina šare za zimske gume u Srbiji je četiri milimetra. Iako zakon propisuje 4 mm, za vožnju po snegu preporučuje se da dubina šare bude najmanje 5 mm kako bi se obezbedilo bolje prianjanje. Zakon propisuje da sva četiri točka moraju imati zimske gume sa oznakom M+S i šarom dubine najmanje četiri milimetra, a kazna za nepoštovanje je od 6.000 do 20.000 dinara.

- Za četiri gume od 15 inča cena zamene je 3.000 dinara, a za one sa 22 inča košta 9.600 dinara. Ako su gume na felnama, uslužna zamena točkova košta 2.000 dinara za četiri točka - kaže Bane iz "Mobilnog vulkanizera" i dodaje da su ljudi krenuli da menjaju letnje gume zimskim i da bi zbog izbegavanja čekanja trebalo da zakažu zamenu nekoliko dana ranije.

Zamena zimskih guma Foto: RINA

KOLIKO ŠTA KOŠTA Zimske gume - od 6.000 do 30.000 dinara po komadu

Zamena guma - od 3.000 do 10.000 dinara

Balansiranje guma - od 600 do 2.150 dinara po gumi

Koliko koštaju nove gume

Oni kojima su se zimske gume izlizale i moraju da pazare nove, zavisno od vrste automobila i modela gume, morali su da izdvoje od 24.000 do 120.000 dinara za četiri komada.

- Cene guma po komadu kreću se od 6.000 do 8.000 za brendove "Tigar", "Taurus" i "Riken", od 12.000 do 15.000 koštaju gume brendova "Kleber" i "Barum", dok za "Mišelin" i "Gudjir" treba izdvojiti od 20.000 do 30.000 dinara. Ako gume kupuju kod nas, na montažu dajemo 20 odsto popusta, pa za one od 15 inča montaža guma košta 3.050 dinara, za gume od 16 do 17 inca 3.500 dinara, a za one od 18 do 21 inca 4.960 dinara - rekao je za Kurir Dragan Jović iz "Lav auta".

GUME PO MARKAMA

Najjeftinija varijanta: Tigar, Taurus i Riken od 6.000 do 8.000 dinara* Srednja varijanta: Kleber i Barum od 12.000 do 15.000 dinara

Skuplja varijanta: Mišelin i Gudjir od 20.000 do 30.000 dinara

* cene po gumi

Da je gužva poprilična u vuklanizerskim radnjama, vidi se i po tome što malo ko ima vremena da priča s novinarima. Tako je bilo i s radnikom u "Euroguma plusu" koji nam je na brzinu rekao da balansiranje guma košta od 600 do 2.150 dinara po gumi.

GUME ZA SVE SEZONE NISU BAŠ BEZBEDNE

Ima i vozača koji umesto zamene letnjih i zimskih guma radije koriste takozvane ol sizon gume, tj. gume za sve sezone koje mogu da se koriste i tokom letnjih i zimskih meseci. Ipak, stručnjaci smatraju da to nije baš najbolji izbor zbog toga što veliki broj njih dobija loše ocene ocene na testiranju kvaliteta, a mnogi ih čak smatraju i nebezbednima.

