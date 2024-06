Evropska centralna banka smanjila je prošle nedelje ključne kamatne stope za 25 baznih poena, nakon čega se čekao potez Narodne banke Srbije.

Na sastanku Izvršnog odbora odlučeno je da će NBS pratiti politiku evropske banke, pa je juče doneta odluka o smanjenju referentne kamatne stope takođe za 25 baznih poena.

A šta to zapravo znači i za banke, ali i za građane odgonetnuo je u jutarnjem programu prof. dr Ljubodrag Savić, sa Ekonomskog fakulteta.

01:26 SKROMNA PROMENA EURIBORA, KOJA NAGOVEŠTAVA BOLJE DANE Savić obrazložio: Dobre vesti za sve koji imaju promenljivu kamatnu stopu!

Savić je izneo analiza promenljive kamatne stope i inflacije, te je rekao na koga će to da utiče:

- To važi za one koji imaju promenljivu kamatnu stopu. Dakle, neko ko je dogovorio tromesečni ili šestomesečni ili dvanestomesečni Euribor plus kamatna marža, on može očekivati da se za ovih 25 baznih poena, odnosno 0,25, smanji njegova rata. Naravno, to neće ići po automatizmu, to se zavisi od banke do banke. I to je, da kažemo, neka praktična dobit. Istina, ona je mršava u ovom trenutku, još uvek je Euribor vrlo visoki, ja pamtim vreme, ne tako davno, kada je, čini mi se, euribor bio 1%. Čak pamtim vreme korone, kada su ljudi iz sveta, bogati ljudi, davali Nemcima 1.000 evra, kupovali zapravo njihove obveznice, da im Nemci vrate 997. Znači, da izgube tri evra, ali da bi sačuvali svoj novac.

- Daleko je to vreme iza nas, sada se suočavamo sa vrlo skupim novcem. To je, naravno, posledica činjenice da smo mi doživeli ogromnu inflaciju, ekonomsku krizu, zbog poznatih događaja COVID krize, pa ratu u Ukrajini, pa poskupljenja energenata, pa onda lančano svega i svačega. Hvala Bogu da je došlo neko vreme da ta tendencija stalnog povećavanja cena, otvorene inflacije, počne da se kreće u drugom pravcu. Ovo je skromno, ali to nagoveštava neke bolje dane, ne samo za štediše, nego i za građane.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 IMALA JE 15 SATI DA PRIKUPI OGROMAN NOVAC DA BI PREŽIVELA! Ivana o pozivu koju joj promenio život: Prvo sam ispunila OVE DVE želje