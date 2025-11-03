Svaki 11 zaposleni u EU bio u riziku od siromaštva: Alarmantni podaci Eurostata za prošlu godinu
Prema najnovijem izveštaju Key Figures on European Living Conditions 2025, koji je objavila Evropska komisija, čak 8,2 odsto zaposlenih građana EU tokom 2024. godine bilo je u riziku od siromaštva, uprkos tome što imaju posao.
Ovi podaci jasno pokazuju da stabilan posao više ne znači i finansijsku sigurnost. Rizik od siromaštva pogađa i one koji rade puno radno vreme, naročito u zemljama sa visokim troškovima života i izraženim socijalnim razlikama.
Žene su u nešto boljem položaju od muškaraca - 7,3% zaposlenih žena u EU bilo je ugroženo siromaštvom, dok je među muškarcima taj procenat 9,0%. Ipak, u čak 22 zemlje EU muškarci su češće pogođeni siromaštvom nego žene. Najveća razlika zabeležena je u Rumuniji, gde je jaz između polova čak 8,1 procentni poen.
Najveći procenat zaposlenih koji žive u riziku od siromaštva ima Luksemburg (13,4%), zemlja poznata po visokom standardu, ali i ogromnim troškovima života. Sa druge strane, najmanje ugroženih radnika je u Finskoj (2,8%), gde socijalna politika i progresivni porezi očigledno daju rezultate.
U Nemačkoj, stopa rizika od siromaštva među zaposlenima ista je za oba pola, dok su u Češkoj, Letoniji, Kipru i Luksemburgu žene češće izložene ovom riziku nego muškarci.
Izveštaj ističe da ekonomska nejednakost, niska produktivnost i rastući troškovi života stvaraju novu klasu radnika koji, iako zaposleni, žive u finansijskoj neizvesnosti.
Biznis Kurir/Eurostat