Prema najnovijem izveštaju Key Figures on European Living Conditions 2025, koji je objavila Evropska komisija, čak 8,2 odsto zaposlenih građana EU tokom 2024. godine bilo je u riziku od siromaštva, uprkos tome što imaju posao.

Ovi podaci jasno pokazuju da stabilan posao više ne znači i finansijsku sigurnost. Rizik od siromaštva pogađa i one koji rade puno radno vreme, naročito u zemljama sa visokim troškovima života i izraženim socijalnim razlikama.

Žene su u nešto boljem položaju od muškaraca - 7,3% zaposlenih žena u EU bilo je ugroženo siromaštvom, dok je među muškarcima taj procenat 9,0%. Ipak, u čak 22 zemlje EU muškarci su češće pogođeni siromaštvom nego žene. Najveća razlika zabeležena je u Rumuniji, gde je jaz između polova čak 8,1 procentni poen.

Najveći procenat zaposlenih koji žive u riziku od siromaštva ima Luksemburg (13,4%), zemlja poznata po visokom standardu, ali i ogromnim troškovima života. Sa druge strane, najmanje ugroženih radnika je u Finskoj (2,8%), gde socijalna politika i progresivni porezi očigledno daju rezultate.

U Nemačkoj, stopa rizika od siromaštva među zaposlenima ista je za oba pola, dok su u Češkoj, Letoniji, Kipru i Luksemburgu žene češće izložene ovom riziku nego muškarci.

Izveštaj ističe da ekonomska nejednakost, niska produktivnost i rastući troškovi života stvaraju novu klasu radnika koji, iako zaposleni, žive u finansijskoj neizvesnosti.