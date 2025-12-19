Slušaj vest

Na skupu su prisustvovali predstavnici više od 30 srpskih i američkih kompanija koji su sa predstavnicima Ambasade SAD razgovarali o potencijalima za saradnju i nastupu domaćih kompanija na američkom tržištu.

Ključna tema sastanka bila je strateško partnerstvo Kongresa i Ambasade SAD i razmatranje mogućnosti u mnogim oblastima koji pripadaju portfoliju javne diplomatije koja podrazumeva kulturu, veštačku inteligenciju, IT, biznis, nauku, obrazovanje, što bi definisalo novu platformu i velike mogućnosti za saradnju i partnerstva u različitim oblastima društvenog života, a na korist obe države i njihovih građana.

Predstavnici Ambasade SAD su istakli zainteresovanost SAD za jačanje privredne saradnje i investicija u oba smera, smatrajući da je Srbija povoljna destinacija za ulaganje. Kao ključne oblasti saradnje definisani su energetika, poljoprivreda, zdravstvo, turizam i hotelijerstvo, kao i brzorastući sektor informaciono-komunikacionih tehnologija i sektor usluga.

Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković rekao je da Kongres posvećeno radi sa domaćim i američkim partnerima, institucionalnim i privatnim, kako bi se domaće i američke kompanije bolje i uspešnije povezale i kako bi došlo do porasta investicija iz Amerike u Srbiju, ali i da se maksimalno olakša domaćim kompanijama nastup na američkom tržištu.

Domaći i američki privrednici su se složili da je potrebno mnogo više direktnih kontakata između kompanija i da u Srbiji postoji veliki broj njih koji imaju kapacitet da budu konkurentni na američkom tržištu.

Kongres srpsko-američkog prijateljstva će uz podršku Ambasade organizovati privrednu delegaciju koja će tokom maja meseca da poseti jedan od najznačajnijih sajmova u Americi „Select US“ koji se tradicionalno održava u Vašingtonu, gde će imati priliku da za kratko vreme sagledaju mogućnosti nastupa na američkom tržištu i gde će moći da razgovaraju sa donosiocima odluka na federalnom nivou i nivou saveznih država kako bi se na najbolji mogući način sagledali potencijali za realizaciju konkretnih poslovnih aranžmana i investicija.

Dogovoreno je da se ovakvi sastanci organizuju u kontinuitetu kako bi se privukao što veći broj privrednih subjekata koji imaju resurse i kapacitete da šire svoj posao i zaključeno je da je ovo odličan trenutak s obzirom na snažnu političku volju obe administracije.