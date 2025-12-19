Slušaj vest

U Schneider Electric Hub-u u Novom Sadu održan je završni događaj projekta „AI u školama“, koji Inicijativa „Digitalna Srbija“ implementira uz podršku Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Projekat je tokom godine obuhvatio četiri obuke o veštačkoj inteligenciji (AI) za nastavnike kao i posete srednjoškolaca IT kompanijama, sa ciljem da učenici i profesori steknu praktičan uvid u svet savremenih tehnologija i globalnih digitalnih proizvoda.

Kroz AI obuke u kompanijama Vega IT, Levi9, PwC Srbija i Schneider Electric prošlo je više od 250 nastavnika, koji su od vodećih stručnjaka dobili znanje o primeni veštačke inteligencije. U posetama kompanijama Nordeus, Vega IT i Tenderly, učestvovali su srednjoškolci koji su kroz direktan kontakt sa timovima upoznali kako izgleda rad u IT okruženju i kakve karijere mogu graditi iz Srbije.

Ove aktivnosti rezultat su istraživanja Inicijative „Digitalna Srbija“ o stanju IT i AI obrazovanja u srednjim školama. Ono je pokazalo da, uprkos velikom interesovanju učenika i nastavnika, postoji jasna potreba za jačanjem praktičnih znanja, pristupa savremenim alatima i bližim povezivanjem obrazovnog sistema sa industrijom. Nastavnici su istakli i da je neophodna kontinuirana profesionalna obuka i podrška privrede, kako bi mogli da prate tempo tehnoloških promena. Kod učenika se pokazalo da postoji visoka motivacija za usvajanje digitalnih veština, ali da retko dobijaju priliku da ih primene u realnim okruženjima.

Upravo zato su se u projekat uključili stručnjaci iz tehnoloških kompanija kao predavači, kako bi nastavnicima približili praktičnu primenu veštačke inteligencije. „Kada nastavnicima pokažemo kako AI izgleda u realnim procesima, oni tu energiju i znanje odmah prenesu učenicima. Tako stvaramo generacije koje tehnologiju ne uče samo iz teorije, već je razumeju kroz konkretne proizvode i projekte“, rekao je Dušan Nikolić, Software Architect iz kompanije Levi9.

- Deca danas uče brže nego ikada, ali im je potrebna jasna slika gde se njihovo znanje primenjuje. Kada vide kako u kompanijama nastaju AI rešenja, shvataju da mogu da grade karijere svetskog nivoa iz Srbije i to im menja ambicije - dodao je Stefan Komarica, naučnik za obradu podataka u kompaniji Vega IT.

Patrik Zuell iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) naglašava da su ovakvi programi ključni za pripremu mladih za tržište rada koje se ubrzano menja.

- Saradnja sa Inicijativom „Digitalna Srbija“ i kompanijama iz tehnološkog sektora pokazala je koliko je važno da osnažimo obrazovne sisteme koji prate razvoj privrede. Podrškom nastavnicima i školama doprinosimo održivom razvoju, većoj stopi zaposlenosti i konkurentnosti privrede - naveo je Patrick Zuel, koordinator u GIZ-u.

- Želimo da učenici u Srbiji imaju jednake šanse kao njihovi vršnjaci širom sveta. Kada vide kako se u našim kompanijama razvijaju rešenja koja se koriste globalno, rastu im ambicije i samopouzdanje. Zato ćemo nastaviti da budemo partneri školama i programima koji uvode mlade u svet inovacija - izjavio je Dragoljub Damljanović, Direktor Schneider Electric razvojnog centra Novi Sad.

U Inicijativi „Digitalna Srbija“, posebno ističu ulogu nastavnika u ovom procesu. „Nastavnici su ključni za razvoj digitalnih veština mladih. Naš cilj je da im pružimo praktična znanja, pristup industriji i sigurnost da mogu da uvedu AI u nastavu na kvalitetan način. Sledeće godine planiramo da uključimo još više škola i kompanija i da mladima otvorimo dodatne prilike da otkrivaju svoje talente“, izjavila je Tijana Stefanović, senior menadžerka za obrazovanje u Inicijativi „Digitalna Srbija“.

Završni događaj obeležili su prikazi radova učenika, razmena iskustava nastavnika i razgovori o tome kako ovakav model dugoročne saradnje obrazovanja i privrede može doprineti stvaranju generacije koja razume tehnologiju, poseduje praktične digitalne veštine i veruje da iz Srbije može da stvara proizvode globalnog značaja.