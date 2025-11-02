Slušaj vest

Granično područje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske postalo je mesto gde se sve češće izriču kazne zbog kršenja propisa o unosu hrane i biljnih proizvoda. Jedan od najpoznatijih slučajeva odnosi se na kupus.

Prema podacima Carinske uprave Republike Hrvatske, unos bilja, biljnih proizvoda i drugih kontrolisanih predmeta iz zemalja poput BiH mora da bude u skladu sa strogim fitosanitarnim pravilima Evropske unije. Ovi propisi nalažu da određene vrste povrća i bilja mogu biti unete u EU samo uz fitosanitarni sertifikat, dok je unos drugih potpuno zabranjen.

Kršenje ovih propisa može dovesti do visokih kazni, a roba se obično oduzima. Na graničnom prelazu Izačić jedan putnik je kažnjen sa oko 700 evra zbog pokušaja unosa 15 kilograma svežeg kupusa bez potrebne dokumentacije.

Iako se kupus čini bezopasnim, iz fitosanitarne perspektive spada u biljne proizvode koji podležu posebnim pravilima. Carinski službenici često smatraju da veće količine povrća, poput ''kupusa za zimnicu'', nisu za ličnu upotrebu, već su namenjene za preprodaju, što povećava rizik od kazni.

Stručnjaci upozoravaju da granična pravila ne prave razliku između malih i velikih količina. Čak i unos naizgled običnih proizvoda poput kupusa bez odgovarajuće dokumentacije može dovesti do ozbiljnih novčanih kazni.

Nadležni poručuju da ovaj slučaj treba biti upozorenje svim putnicima koji planiraju unos svežeg voća, povrća ili drugih biljnih proizvoda izvan Evropske unije u Hrvatsku - bez fitosanitarnog sertifikata, kazna je gotovo sigurna.