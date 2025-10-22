Slušaj vest

Žena po imenu Rej na TikToku je ispričala kako je tokom putovanja sa prijateljicama odsela u luksuznom hotelu M Social Time Square, ali joj je boravak pokvarila neočekivana kazna za pušenje u sobi u kojoj, kako insistira, nikada nije zapalila cigaretu.

Rej je ispričala da ju je privukla dobra lokacija hotela, gde noćenje u oktobru košta oko 500 dolara. Međutim, ostala je u šoku kada je na vratima sobe pronašla obaveštenje o kazni od 500 dolara zbog pušenja.

Dokaz da nije bila u sobi

"Ceo dan smo bile napolju. Vratile smo se oko 17 časova i pronašle nešto zalepljeno na mojim vratima što je govorilo da mi naplaćuju 500 dolara za pušenje", ispričala je u videu koji je postao viralan sa više od tri miliona pregleda. Odmah je otišla na recepciju i zatražila razgovor sa menadžerom.

On joj je pokazao ‘izveštaj o dimu’ u kojem je stajalo da je dim detektovan u njenoj sobi između 16 i 16.30 časova.

Međutim, Rej tvrdi da ima dokaz da u to vreme nije bila u hotelu - fotografije sa vremenskim oznakama koje pokazuju da je sa prijateljicama istraživala grad sve do 17 sati.

"Vratile smo se oko 17 sati, pa kako je detektor dima mogao da detektuje dim iz naše sobe kada nismo ni bile tamo?“ upitala je.

"Rekla sam menadžeru: ‘Pogledajte svoje zapise. Pogledajte vremensku oznaku na karticama koje smo koristile za ulazak u sobu ili pogledajte kamere u liftu. Nismo bile u sobi.’"

Naknada uklonjena, ali izvinjenje izostalo

Nakon što je njen video privukao pažnju, objavila je nastavak. Rekla je da je primila novi račun hotela na kojem je naknada od 500 dolara bila uklonjena. Uprkos tome, ostala je nezadovoljna reakcijom hotela.

"Nisam dobila apsolutno ništa drugo od hotela; nikakav pokušaj komunikacije, niko mi se nije obratio da razgovara sa mnom o mom iskustvu ili da se izvini zbog zabune ili ove greške“, istakla je.

"Iskreno verujem da ova naknada ne bi bila uklonjena da nije bilo sve buke i pažnje koju je ovaj video dobio", poručila je svojim pratiocima.