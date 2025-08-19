Slušaj vest

Sud je u ponedeljak kaznio Kvantas ervejz kaznom od 90 miliona australijskih dolara (oko 59 miliona američkih) zbog nezakonitog otpuštanja 1.800 zaposlenih na zemlji tokom pandemije kovida-19 i prepuštanja njihovih poslova spoljnim izvođačima radova.

Sudija Saveznog suda Australije, Majkl Li, izabrao je kaznu blisku maksimalnoj, u nastojanju da je učini „pravim odvraćanjem“ za druge kompanije koje bi mogle biti u iskušenju da prekrše zakon o radu, izvestio je AFP, prenosi Baha.

Kazna dolazi povrh 120 miliona australijskih dolara koje je Kvantas prošle godine pristao da isplati kao nadoknadu otpuštenim radnicima.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizRASPADA SE NEMAČKI PROIZVOĐAČ LUKSUZNIH AUTOMOBILA! Radnicima jedne od najjačih kompanija u Evropi slede otkazi
otkaz.jpg
InfoBizTEHNOLOŠKI GIGANT OBJAVIO ZABRINJAVAJUĆE VESTI: Otpuštaju preko 9.000 radnika! Ovaj sektor najteže pogođen
shutterstock_bitlocker (1).jpg
InfoBizČUVENA KOMPANIJA NA KLIMAVIM NOGAMA! Čak 7.000 radnika ostaje bez posla, a roditelji bez proizvoda za decu
fabrika.jpg
InfoBizDIZNI OTPUŠTA STOTINE ZAPOSLENIH: U planu im godišnje smanjenje troškova, prednost daju ovom načinu emitovanja
shutterstock-disney-5.jpg