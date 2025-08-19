Kvantas ervejz kažnjen je sa 90 miliona australijskih dolara zbog nezakonitog otpuštanja 1.800 zaposlenih na zemlji tokom pandemije kovida-19
Novčanik
MILIONSKA KAZNA ZBOG OTKAZA TOKOM KORONE! Sudija nije imao milosti kako i drugi ne bi uradili isto
Slušaj vest
Sud je u ponedeljak kaznio Kvantas ervejz kaznom od 90 miliona australijskih dolara (oko 59 miliona američkih) zbog nezakonitog otpuštanja 1.800 zaposlenih na zemlji tokom pandemije kovida-19 i prepuštanja njihovih poslova spoljnim izvođačima radova.
Sudija Saveznog suda Australije, Majkl Li, izabrao je kaznu blisku maksimalnoj, u nastojanju da je učini „pravim odvraćanjem“ za druge kompanije koje bi mogle biti u iskušenju da prekrše zakon o radu, izvestio je AFP, prenosi Baha.
Kazna dolazi povrh 120 miliona australijskih dolara koje je Kvantas prošle godine pristao da isplati kao nadoknadu otpuštenim radnicima.
Kurir Biznis/B92
Reaguj
Komentariši