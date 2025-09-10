Slušaj vest

Kupac iz Italije kažnjen je sa 618 evra nakon kupovine Dizni majice i ukosnica preko platforme Temu. Paket je zaustavljen na rimskoj carini u maju ove godine, a predmeti su zaplenjeni zbog sumnje na kršenje prava intelektualne svojine.

Nakon pregleda proizvodi su poslati Diznijevim advokatima koji su u julu potvrdili da se radi o falsifikatima. Na osnovu italijanskog zakona iz 2005. godine. odgovornost za kupovinu lažne robe snosi kupac, čak i ako nije znao da se radi o falsifikatu.

Kazne se kreću od 300 do 7.000 evra. U ovom slučaju, majica i ukosnice su oduzeti, a kupcu je stigla novčana kazna od 618 evra.

BiznisKurir/Nova S

Ne propustiteNovčanikNEOBIČAN ZNAK ZA KOJI VEĆINA SRBA NE ZNA: Ko ga ne poštuje, može da plati kaznu 1.800 evra!
ZNE Španija Katalonija
NovčanikMILIONSKA KAZNA ZBOG OTKAZA TOKOM KORONE! Sudija nije imao milosti kako i drugi ne bi uradili isto
epa-london.jpg
NovčanikZAKASNIO NA AUTOBUS, PA GA ODRAPILI: Nesrećnog čoveka koštala sekunda! Puko skoro 300 evra
1.jpg
NovčanikŽENA PREKORAČILA BRZINU ZA 20 KM/H, USLEDIO ŠOK KAD JE STIGLA KAZNA! Čak se i grad ogradio od iznosa?! Evo o čemu se radi!
policija-saobracajna-policija-kazna-foto-zorana-jevtic.jpg