"TUŽIO SAM ČETVORICU LJUDI ZBOG FEJSBUK KOMENTARA, SVI SMO NA SUDU" Gosti odgonetnuli: Koji profil ljudi PIŠE OVAKVE UVREDE?

U današnjoj emisiji "Pet, ni šest" pričalo se o neostavrenim željama, odnosno da se u Srbiji sve prašta, osim novca, pa neretko nailazimo na predrasude da se materijalno imućan čovek gotovo nužno bavi kriminogenim radnjama.

Gosti emisije koji su podelili svoje iskustvo sa ovakvim komentarima, ali i pričali o mentalitetu pojednih ljudi bili su Nemanja Antić, investitor, Vladimir Đukanović, ekonomista i Slobodan Betulić Betula, estradni umetnik.

foto: Shutterstock

Antić je spomenuo profil tih ljudi, pa je rekao da se sa njima susretao i uživo, a ne samo putem društvenih mreža:

- Nije bitno koliko sam zaradio, kako sam obučen ili kako pričam, ljude generalno boli ako neko uspe u privatnom i privatnom životu. Konstantovao sam da ljude najviše boli upravo taj poslovni uspeh, to dominantno ne mogu da oproste. Ako vide da nisi tajknu, a nisam, da nisam ni političar, nisam ni nasledio, pa su ljudi sluđeni, jedino im ostaje da te mrače po komentarima. To meni deluje kao vapaj očajnika, meni ti ljudi deluju kao da nisu ostvarili sebe nigde, pa to upravo čine u komentaru na mrežama, to je prostor gde mogu da dominiraju, ja pogrešim za koji procenat nešto i oni se odmah uhvate za to i kažu kako nisam upravu. Niko ne može uvek da bude upravu, svakoga treba da merite, pa da ocenite. Sa takvim ljudima sam imao priliku i uživo da popričam i zaista su to ljudi koji nemaju kontrolu nad svojim životom, ili su to neke loše navike poput cigareta ili žive sa roditeljima, nemaju devojke i tako.

Đukanović ipak ima nešto drugačije iskustvo, pa je rekao da je većina mladića koji mu se javljaju zapravo veoma inteligentni, pismeni i kulturni:

- Jako mali broj ljudi generalno komentariše, na hiljadu lajkova možeš ima do 150 komentara. Dakle od 30.000 pratioca imaš svega tri odsto ljudi koji komentarišu. Od tih komentara, tek koji procenat su ljudi koji su prilično negativni i neispunjeni. Jutros sam imao dvadesetak poruka, sve pristojna deca, neverovatno vaspitana. Idem svuda po gradu i meni prilaze ljudi sa pozitivnom konotacijom. S druge strane, ja sam agresivan čovek, kada me prozivaju u komentarima ja im uzvratim višestruko, kada neko krene na mene, moram da se branim. To me ne zanima, mene zanimaju pristojni ljudi, a to je velika većina.

07:24 TUŽIO SAM ČETVORICU LJUDI ZBOG FEJSBUK KOMENTARA, SVI SMO NA SUDU Gosti odgonetnuli: Koji profil ljudi PIŠE OVAKVE UVREDE?

Betula je rekao da je tužio ljude koji su ostavljali komentare uvrdeljive prirode:

- Obično su to nevaspitani ljudi koji su u sebi neostvareni i jedina mu prilika da te proziva na mrežama. Inače, sa Fejsbuka sam tužio četvoro ljudi, evo trenutno smo na sudu. Ne želim ugasim Fejsbuk jer sam velike poslove završio preko njega i upoznao znatno pametnije ljude od mene, i upravo sam tim upoznavanjima nadogradio sebe, takođe sam promovisao svoj rad preko interneta, to je sve izmišljeno za pametne ljude.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:10 AKO NEMATE NOVAC, PROBLEMI OKO POROĐAJA SU VEĆI Usijana atmosfera u emisiji zbog slučaja Marice: Koliko žena deli ovo iskustvo?