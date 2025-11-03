Slušaj vest

Kompanija je navela da je prosečna neto plata 6.000 zaposlenih progresivno rasla u poslednjih sedam godina i u februaru 2025. je, posle poslednjeg povećanja od 17 odsto, dostigla iznos oko 166.000 dinara.

To je, kako je istaknuto, skoro 60 odsto veća neto plata od prosečne u Srbiji i 2,42 puta više od proseka koji je isplaćivan radnicima pre dolaska kineskog Ziđina 2018. godine, preuzimanjem RTB Bor.

Najniža neto zarada, koju prima 2,3 odsto zaposlenih, odnosno 134 radnika, iznosi 98.495 dinara i 58,84 odsto je ;veća od nove minimalne zarade u Srbiji.

Zaposlenima se redovno isplaćuju naknada za topli obrok, regres za godišnji odmor i druga primanja, kao što su otpremnina pri odlasku u penziju, razne nagrade i solidarna pomoć. Takođe, uvedeni su i isplaćuju se mesečni i godišnji bonus, nagrade za redovnost na poslu, doprinos bezbednosti i zaštiti životne sredine.

- Mnoga prava zaposlenih u Srbija Ziđin Koper uređena su znatno povoljnije nego što je to predviđeno Zakonom o radu. Svake godine se, bez obzira na to, u skladu sa zaključenim Kolektivnim ugovorom sa reprezentativnim sindikatima pregovara nova cena rada po času koja se primenjuje od januara sledeće kalendarske godine, čime se dodatno poboljšava standard zaposlenih - navodi se u kompanijskom saopštenju.