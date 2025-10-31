Slušaj vest

U 2025. godini mnogi studenti, kao i oni koji tek planiraju da upišu fakultet, pitaju se koje su profesije najisplativije i gde se krije najveća šansa za stabilan posao i dobru zaradu. Savet “studiraj ono što voliš” lepo zvuči, ali sve više mladih traži konkretne informacije o realnim mogućnostima zapošljavanja i zaradi nakon fakulteta.

Na društvenoj mreži Reddit nedavno se razvila živahna rasprava upravo na tu temu šta se danas zaista isplati studirati i koja zanimanja nude sigurnu budućnost.

Jedan korisnik postavio je pitanje:

- Šta se isplati studirati u 2025? Ne zanima me priča ‘studiraj ono što voliš’, već isključivo koji su studiji isplativi, u smislu mogućnosti zapošljavanja, potražnje i perspektive za budućnost.

Ubrzo su stigli brojni odgovori, a diskusija je pokazala jasne trendove na tržištu rada.

Građevina Foto: Shutterstock

Zanati u deficitu i majstorske struke

Najviše komentara odnosilo se na deficitarna zanimanja i majstorske poslove.

- Najisplativije je biti dobar majstor u strukama kojih nedostaje, poput električara ili vodoinstalatera. Kod većine fakultetskih zanimanja potrebno je mnogo godina ulaganja i rada da bi se došlo do ozbiljne zarade - naveo je jedan korisnik.

Drugi je dodao konkretan primer:

- Najbolje prolaze građevinski limari, tamo je zarada najveća i dolazi brzo.

U raspravi se pojavila i neobična ideja, upravljanje kranom.

- Idi u Irsku, plata je oko 6.000 evra - napisao je jedan korisnik, dok su mu drugi uzvratili da je taj posao daleko zahtevniji nego što deluje:

- Vozači kranova su elita na gradilištu, to su najiskusniji radnici sa godinama prakse. Nije to posao u koji se tek tako ulazi.

Foto: Shutterstock

Medicina i zdravstveni sektor i dalje na vrhu

Veliki broj komentara potvrdio je da su medicinske profesije i dalje među najtraženijima i najstabilnijima.

- Lekari će uvek biti potrebni, i u Srbiji i u svetu. U narednih desetak godina mnogi odlaze u penziju, što otvara nova radna mesta - navodi se u jednom komentaru.

Drugi dodaje:

- Medicinska biohemija je odlična opcija ako više voliš laboratorijski rad. Plata je visoka, a dežurstva dodatno povećavaju zaradu. Nakon specijalizacije može se doći i do 3.000-3.500 evra mesečno, a uz dodatni rad u privatnom sektoru i mnogo više.

Doktori i majstori - profesije budućnosti

U raspravi su korisnici zaključili da su najisplativije profesije one koje kombinuju praktične veštine i sigurnu potražnju. Majstori u deficitarnim strukama, zdravstveni radnici i stručnjaci sa međunarodno priznatim tehničkim sertifikatima imaju najviše šansi za dobru i stabilnu karijeru.

