Kako je istaknuto u većini oglasa, poslodavci variocima u proseku nude platu od 93.000 dinara. Naravno, ima i onih firmi koje su u startu ponudile više od 100.000, pa čak i 120.000, a oni iskusniji primaju do 2.000 evra. To potvrđuje i Miloš Turinski iz „Infostuda“ koji navodi da je profesija varioca deficitarna godinama unazad, iako je „prilično“ plaćeno zanimanje.

„Zarada zavisi od poslodavca do poslodavca. Na primer, neko će iskusnom variocu ponuditi 1.000 evra, pa i 1.500 evra, ali ako varilac bude angažovan po projektu koji obično traje nekoliko meseci, što je vrlo čest slučaj, tada su zarade mnogo veće. Idu čak i do 4.000 evra, sve zavisi od projekta i njegovog trajanja, ali i do firme, naravno“, objašnjava Turinski.