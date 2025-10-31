Slušaj vest

"Čak 160 lekara vratilo se u Srbiju iz inostranstva," kaže za Kurir televiziju ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kako ističe osmoro se vratio u Leskovac, a tu su i drugi manji gradovi po Srbiji. Ministar Lončar govorio i o ambicioznim projektima u zdravstvu, ističući da bi plate lekarima i medicinskom osoblju bile mnogo veće, da nije bilo nasilja i blokada.

Lončar kaže da "Srbija većinu projekata ostvaruje, uprkos nasilju i blokadama u državi.

- Te blokade tih neodgovornih ljudi, što su uradili svojoj državi i deci, su nas vratile četiri-pet godina unazad finansijski. Da nismo imali investitore, da nije radio turizam, i pored svega toga, mi većinu projekata nastavljamo. Ali da nije bilo toga, ne da bismo završili sve što smo uradili, već bi proširili. Radili bi sigurno još jedno tri porodilišta po Srbiji gde je to neophodno - naglasio je Lončar.

Zdravstveni radnici imali bi veće plate da nije bilo blokada

Ministar zdravlja naglašava da će medicinskse sestre i lekari od 01. januara imati, kako kaže, nikad veće plate.

- Uvek se prvo izdvaja za medicinske radnike, iako sada imaju veće plate nego ikada. Od prvog januara će medicinska sestra bez dodataka imati 816 evra, a lekar specijalista 1.513 evra bez ikakavih dodataka, dodajemo praznike, dežurstva i prekovremeni rad - kaže Lončar.

Foto: Kurir Televizija

Lončar kaže i da bi i zdravstveni radnici imali još veće plate da nije bilo blokada, i da su plate već povećavane bez obzira na sve.

- Da nije bilo blokada, medicinske sestre bi već imale 1.000 evra, a lekari 2.000. Toliko bi bile veće plate. I da znaju kome da zahvale što nemaju veće plate u januaru. Da zahvale ovim stručnjacima što pupmaju - rekao je ministar.

Naglašava da se po ekonomskim projekcijama vidi koliku su blokade napravile štetu, i da građani to moraju da znaju.

- Svaki dan blokada, nasilja i pumpanja, košta svakog građanina Srbije. Nema veću platu, i manje je ulaganje i u bolnice, puteve, vrtiće, škole, sve ono odakle se izdvaja taj novac. Sutra, adresa koja im je odgovorna za to, su ljudi koji pozivaju na nasilje. Zašto mrzite svoju decu i zašto im to radite - zapitao je Lončar.

"Blokaderi žure na vlast kako bi pokrali novac"

Lončar navodi i da veruje da se blokaderima žuri na vlast kako bi pokrali novac, dok ga još ima u budžetu Srbije.

Foto: Kurir Televizija

- Izbori su najavljeni za sledeću godinu. U čemu je problem? Dakle, nešto nije u redu. Negde vam se žuri, da dok još ima novca u kasi i budžetu, da dođete i pokradete to, a građani ih ne interesuju - kazao je ministar.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs