Upozorenje koje je izdala berlinska kriminalistička policija glasi: „Pomozi komšiji, ali ne i prevarantu.“ Povod za apel je nova vrsta prevare koja građane Nemačke može skupo da košta.

Policija upozorava građane da budu izuzetno oprezni kada preuzimaju pakete u ime komšija, nepoznatih osoba ili stranaca. Ukoliko dobro poznajete svoje komšije i znate da paket zaista njima pripada, nema razloga za zabrinutost i pošiljku možete prihvatiti.

Međutim, ako je ime primaoca nepoznato ili paket pokušava da preuzme osoba koju prvi put vidite, potrebno je reagovati sa sumnjom. Prevaranti često koriste upravo poverenje i ljubaznost suseda da bi ostvarili svoju prevaru.

Kako funkcioniše prevara

Prevaranti najpre sa poštanskih sandučića uzimaju imena stanara. Potom putem interneta poručuju robu koristeći lažna imena ili ukradene identitete, pri čemu navode adresu koja nije njihova.

Kada dostava stigne, kurir pokušava da uruči pošiljku, ali budući da „primatelj“ nije kod kuće, prevaranti računaju na to da će neki sused preuzeti paket umesto njega.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Dostavna služba potom putem aplikacije šalje obaveštenje o uspešnoj isporuci. Prevaranti koriste tu potvrdu kao dokaz da bi došli do paketa, često dolaze lično, predstavljajući se kao rođaci, prijatelji ili novi stanari zgrade. Njihova objašnjenja uglavnom su izmišljena.

Odgovornost pada na komšiju

Većina građana ne zna da onaj ko preuzme paket postaje odgovoran za njegovu sigurnost do trenutka kada ga primi pravi vlasnik. Kada dostavljač preda paket, njegova odgovornost prestaje.

Ako roba ne stigne do stvarnog primaoca, trgovac je u obavezi da vrati novac kupcu, ali pre toga će pokušati da utvrdi gde je pošiljka nestala. Potrošački centar Donje Saske objašnjava da trgovci u takvim slučajevima kontaktiraju osobu kod koje je paket poslednji put zabeležen, dakle komšiju koji ga je preuzeo.

U najboljem slučaju, moraćete da dokažete da niste krivi i da se oslobodite odgovornosti za nestalu pošiljku.