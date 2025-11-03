Slušaj vest

Jedan od najvećih nemačkih pružalaca usluga iznajmljivanja vozila, Starcar, zvanično je podneo zahtev za stečaj, iako je u 2024. godini ostvario prihod od više od pola milijarde evra.

Vest o stečaju je odjeknula u nemačkim i evropskim poslovnim krugovima, jer pokazuje koliko brzo i neočekivano finansijske poteškoće mogu pogoditi i naizgled uspešne kompanije, piše Fenix.

Stečajni postupak pokrenut u Hamburgu

Prema potvrdi Opštinskog suda u Hamburgu, otvoren je privremeni stečajni postupak nad kompanijom Star Car GmbH Kraftfahrzeugvermietung. Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je iskusni hamburški advokat Kristof Morgen.

Zaposleni su već obavešteni o situaciji, a pokrenut je i postupak isplate stečajne naknade (Insolvenzgeld) kako bi se obezbedile zarade radnika. Uprkos stečaju, kompanija nastavlja redovno poslovanje i iznajmljivanje vozila funkcioniše bez prekida.

Visoki prihodi, ali i visoka zaduženost

Starcar je u 2024. ostvario 510,65 miliona evra prihoda, što predstavlja rast od gotovo 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu (341,73 miliona evra). Ipak, impresivan rast nije bio dovoljan da se izbegnu finansijski problemi.

Prema pisanju nemačkih medija Wirtschaftswoche i Hamburger Abendblatt, glavni uzrok stečaja leži u visokoj zaduženosti kompanije. Još 2022. godine Starcar je obezbedio kreditni aranžman u vrednosti do 240 miliona evra, vezan za stroge finansijske uslove.

U poslednjim nedeljama vođeni su pregovori sa bankama o produženju rokova otplate i novom refinansiranju, ali dogovor nije postignut. Kada je likvidnost dodatno oslabila, stečaj je postao neizbežan.

Poslovanje se nastavlja, ali sudbina kompanije neizvesna

Starcar upravlja sa više od 100 sopstvenih poslovnica i oko 500 partnerskih lokacija širom Nemačke. Kompanija zapošljava oko 615 radnika sa punim radnim vremenom, a ukupno više od 1.100 zaposlenih uključujući honorarne radnike.

Uprkos trenutnoj krizi, vozila se i dalje iznajmljuju, a kupci i partneri za sada ne bi trebalo da osete promene u poslovanju.

Stečajni upravnik Kristof Morgen u narednim nedeljama proceniće mogućnost restrukturiranja kompanije. Ako plan ne bude održiv, očekuje se prodaja dela poslovanja ili eventualno preuzimanje od strane većih konkurenata poput Sixta, Europcara ili Hertza.