Nedavno je na popularnom Redit forumu pokrenuta diskusija o pomalo neobičnom, ali sve rasprostranjenijem hobiju - "ronenju po kontejnerima", odnosno pretraživanju kontejnera za odbačenim, ali upotrebljivim predmetima.

Objavu je pokrenuo korisnik koji je priznao da redovno „roni po kontejnerima“ već šest meseci i tvrdi da je srećniji nego ikad, iako ne sme da kaže porodici ili prijateljima o tome.

Sve je počelo slučajno.

– Vraćao sam se kući s posla kasno noću kada sam video nekoga kako vadi stvari iz kontejnera iza prodavnice nameštaja. Mislio sam da je beskućnik, ali onda sam ga video kako sve stavlja u terenac i odlazi. Pogledao sam unutra i pronašao savršenu drvenu stolicu, sada mi je omiljena u stanu – naveo je on.

Od tada, kaže, tri puta nedeljno pretražuje kontejnere iza prodavnica i supermarketa.

– Ovako sam opremio pola svog stana, a većinu hrane kupujem iz zatvorenih pakovanja kojima je upravo istekao rok trajanja. Čak sam pronašao i ispravan Nikon foto-aparat – kazao je on.

Foto: Shutterstock

Iako ima stabilan posao i nešto viška novca, priznaje da ga privlači „uzbuđenje potrage“ i zadovoljstvo spasavanja korisnih stvari od bacanja.

– Voleo bih da mogu da pričam o tome, ali ljudi bi me osuđivali. Ali zapravo, to me čini srećnim i štiti prirodu – dodao je on.

Drugi su istakli da „nedelja selidbe“ na univerzitetima postaje prava zlatna groznica.

– Tada možete pronaći sve – nove jakne, tehnologiju, čak i nameštaj. Mi to zovemo ‘hipi Božić’ – napisao je jedan stanovnik jednog američkog univerzitetskog grada.

Mnogi u diskusiji su istakli ekološki aspekt i ogromnu količinu otpada koju društvo stvara.

– Naša civilizacija je neverovatno rasipna. Moj otac je proveo život sakupljajući stvari iz kontejnera, a naš podrum je izgledao kao muzej spasenih predmeta – napisao je jedan korisnik.

Pojavili su se i praktični saveti – nosite rukavice i masku, pazite na igle, insekte i buđ, izbegavajte kvarljivu hranu i, ako je moguće, temeljno očistite sve svoje stvari kod kuće.