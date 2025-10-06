Turci u Leskovcu grade postrojenje za skladištenje električne energije

Kompanija, koja svoje sedište ima i u Beogradu, razvija kontejnerski baterijski sistem skladištenja energije koji obezbeđuje fleksibilnost sistema, podržava integraciju i doprinosi lokalnoj ekonomiji, navedeno je u saopštenju Grada.

GridFlex će pstrojenje izgraditi na prostoru od 1,5 hektara kupljenog privatnog zeljišta, na lokaciji u blizini Trafo stanice Leskovac 2, na prostoru između starog grdeličkog i vlasotinačkog puta, piše eKapija.

Cilj kompanije, kako je rečeno na sastanku kojem je prisustvovao i direktor kompanije GridFlex Alkin Jaman, jeste stabilnija mreža, lokalna radna mesta i novi prihodi za grad Leskovac, uz najviše standarde bezbednosti i zaštite životne sredine, snažan lokalni sadržaj i otvorena komunikacija sa gradom i lokalnom zajednicom.

Grad pomaže u realizaciji projekta

Grad Leskovac će kompaniji GridFlex u narednom periodu pružiti efikasnu koordinaciju u planiranju, komunalnim uslovima i saobraćaju.

Zahvaljujući ovom ulaganju, grad Leskovac će ostvariti brojne benefite: mogućnost novih investicija, smanjenje opterećenja i naponske oscilacije elektroenergetskog sistema, čime se direktno otvara prostor za veće priključne kapacitete novih lokalnih potrošača i proizvođača, piše u saopštenju.

Skladištenje energije

Kako je rečeno, u toku je izrada planske i projektno-tehničke dokumentacije za baterijski sistem skladištenja energije snage 125 megavat časa (MWh).

Rok za završetak radova na izgradnji postrojenja je kraj 2026. godine, dok se puštanje u rad očekuje početkom 2027. godine.