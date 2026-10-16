Nema prskanja, lako se bere, a skupo prodaje: Ova zaboravljena voćka je idealna za uzgoj u Srbiji
- Josta, hibrid nastao u Nemačkoj, sve više privlači pažnju u Srbiji zbog visokog sadržaja vitamina C, otpornosti i ukusa nalik grožđu, borovnici i kiviju
- Biljka podnosi mrazeve do -40°C, može da se gaji bez prskanja i hemije, a berba je laka jer grane nemaju trnje
- Najveća vrednost je u preradi: od joste se prave džemovi, likeri, sirupi i voćno vino, a na evropskom tržištu kilogram dostiže i do sedam evra
Domaće tržište voća poslednjih godina prolazi kroz tihu revoluciju. Dok tradicionalne kulture poput malina i šljiva vode bitku sa klimatskim promenama i nedostatkom radne snage, pažnju hobista, ali i ozbiljnih poljoprivrednika u Srbiji, sve više privlače manje poznati, naučno stvoreni hibridi. Među njima se posebno izdvojila josta, voćka koja je nastala u Nemačkoj nakon decenija selekcionog rada sa jasnim ciljem: stvoriti biljku koja ima bogatu aromu ribizle i krupnoću ogrozda, ali bez njegovih oštrih trnova.
Šampion u C vitaminu: Jača od limuna i borovnice
Ono što jostu lansira u sam vrh super-voća jeste njen impresivan hemijski sastav. Laboratorijska istraživanja pokazuju da ove tamnoljubičaste bobice sadrže nekoliko puta više vitamina C nego limun. Pored toga, josta je izuzetno bogata mineralima i antocijanima, pa se na skali antioksidativne vrednosti nalazi znatno ispred izvikane borovnice, kupine i brusnice. Konzumacija ovog voća dokazano podiže imunitet, pročišćava krv i štiti organizam od upala.
Ukus joste je priča za sebe - osvežavajuća i kiselkasto-slatka mešavina koja podseća na kombinaciju grožđa, borovnice i kivija.
Zašto je idealna za uzgoj u Srbiji?
Domaći agro-stručnjaci ističu da najveći adut joste leži u njenoj neverovatnoj skromnosti i otpornosti.
- Ekstremne temperature: Žbun joste raste do dva metra visine i bez problema podnosi zimske mrazeve i do -40°C, dok joj tokom leta posebno prijaju nešto više nadmorske visine u brdsko-planinskim delovima Srbije (iznad 1.000 metara).
- Bez prskanja i hemije: Biljka ima prirodni imunitet na većinu bolesti i štetočina koje inače desetkuju klasične zasade ribizle. To znači da se josta može uzgajati potpuno organski, bez upotrebe pesticida, što drastično smanjuje troškove proizvodnje.
- Laka berba: Za razliku od ogrozda, grane joste nemaju trnje, što posao berbe čini brzim i jednostavnim.
Od hobija do ozbiljnog biznisa kroz preradu
Iako se u Srbiji još uvek delom gaji sporadično na okućnicama, stručnjaci napominju da prava vrednost ovog hibrida ne leži u prodaji na gajbice na zelenim pijacama, već u preradi. Zbog svoje čvrste pokožice i intenzivne tamne boje, josta je idealna za proizvodnju premijum džemova, likera, sirupa i specifičnog voćnog vina sa bogatim bukeom.
Na evropskom tržištu, kilogram ovog svežeg voća dostiže cenu i do sedam evra, što jasno ukazuje na ogroman izvozni potencijal koji Srbija, sa svojim idealnim geografskim uslovima, tek treba u potpunosti da iskoristi.
Biznis Kurir/Bizportal