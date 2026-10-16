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Šampion u C vitaminu: Jača od limuna i borovnice

Ono što jostu lansira u sam vrh super-voća jeste njen impresivan hemijski sastav. Laboratorijska istraživanja pokazuju da ove tamnoljubičaste bobice sadrže nekoliko puta više vitamina C nego limun. Pored toga, josta je izuzetno bogata mineralima i antocijanima, pa se na skali antioksidativne vrednosti nalazi znatno ispred izvikane borovnice, kupine i brusnice. Konzumacija ovog voća dokazano podiže imunitet, pročišćava krv i štiti organizam od upala.

Ukus joste je priča za sebe - osvežavajuća i kiselkasto-slatka mešavina koja podseća na kombinaciju grožđa, borovnice i kivija.

Zašto je idealna za uzgoj u Srbiji?

Domaći agro-stručnjaci ističu da najveći adut joste leži u njenoj neverovatnoj skromnosti i otpornosti.

Ekstremne temperature: Žbun joste raste do dva metra visine i bez problema podnosi zimske mrazeve i do -40°C, dok joj tokom leta posebno prijaju nešto više nadmorske visine u brdsko-planinskim delovima Srbije (iznad 1.000 metara).

Žbun joste raste do dva metra visine i bez problema podnosi zimske mrazeve i do -40°C, dok joj tokom leta posebno prijaju nešto više nadmorske visine u brdsko-planinskim delovima Srbije (iznad 1.000 metara). Bez prskanja i hemije: Biljka ima prirodni imunitet na većinu bolesti i štetočina koje inače desetkuju klasične zasade ribizle. To znači da se josta može uzgajati potpuno organski, bez upotrebe pesticida, što drastično smanjuje troškove proizvodnje.

Biljka ima prirodni imunitet na većinu bolesti i štetočina koje inače desetkuju klasične zasade ribizle. To znači da se josta može uzgajati potpuno organski, bez upotrebe pesticida, što drastično smanjuje troškove proizvodnje. Laka berba: Za razliku od ogrozda, grane joste nemaju trnje, što posao berbe čini brzim i jednostavnim. Od hobija do ozbiljnog biznisa kroz preradu

Iako se u Srbiji još uvek delom gaji sporadično na okućnicama, stručnjaci napominju da prava vrednost ovog hibrida ne leži u prodaji na gajbice na zelenim pijacama, već u preradi. Zbog svoje čvrste pokožice i intenzivne tamne boje, josta je idealna za proizvodnju premijum džemova, likera, sirupa i specifičnog voćnog vina sa bogatim bukeom.

Na evropskom tržištu, kilogram ovog svežeg voća dostiže cenu i do sedam evra, što jasno ukazuje na ogroman izvozni potencijal koji Srbija, sa svojim idealnim geografskim uslovima, tek treba u potpunosti da iskoristi.