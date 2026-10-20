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Vagoni su ofarbani u žutu, crvenu, plavu i zelenu boju, a sva sedišta u vozu okrenuta su tako da gledaju na more.

Busan je drugi najmnogoljudniji grad Južne Koreje. Smešten je na jugoistočnoj obali Korejskog poluostrva, u njemu živi oko 3,3 miliona ljudi i predstavlja najveću južnokorejsku luku. Busan ima ogromne plaže, istorijske hramove i Jagalči (Jagalchi), jednu od najvećih ribljih pijaca u Južnoj Koreji, ali i sjajnu gastronomsku scenu i sve ono što podrazumeva moderan gradski život – od zanatskih pivara i potpuno drugačijih barova do buvljaka i najrazličitijih galerija.

Ali, čak i ako niste razmišljali o Busanu kao o svojoj sledećoj destinaciji, možda ste već, negde u beskonačnom skrolovanju, videli nezaobilaznu busansku atrakciju poslednjih nekoliko godina – veoma fotogenične šarene kapsule koje voze uz morsku obalu.

Park Haeundae Blue Line otvoren je 2020. godine na delu nekadašnje železničke trase uz obalu. Njime saobraćaju dve različite atrakcije: priobalni voz Haeundae Beach Train, koji povezuje Mipo i Songjeong preko stanice Cheongsapo na trasi dugoj 4,8 kilometara, i šarene kapsule Sky Capsule, koje voze uzdignutom prugom između Mipa i Cheongsapa, na udaljenosti od dva kilometra.

Deo puta, od početne stanice Mipo do stanice Cheongsapo, možete preći kapsulama ili pešice. Trasu priobalnog voza prati uređena pešačka staza Haeundae Green Railway, odnosno Zelena železnica, koja se proteže celom dužinom od 4,8 kilometara između Mipa i Songjeonga. Uz nju se nalaze i vidikovci sa kojih šetači mogu da uživaju u pogledu na more.

I Sky Capsule i voz Haeundae Beach Train pružaju fantastičan pogled na more, pa je ovo pravi kandidat za jednu od najlepših vožnji uz obalu. Voz je uređen u retro stilu, a njegove žute, crvene, plave i zelene kompozicije dodatno oživljavaju pejzaž.

Sky Capsule, male šarene kabine, voze prugom uzdignutom sedam do deset metara iznad tla. Kreću se prosečnom brzinom od četiri kilometra na sat, pa ostavljaju dovoljno vremena za uživanje u pogledu i, naravno, fotografisanje. U kabinu mogu da stanu do četiri osobe, a vožnja između stanica Mipo i Cheongsapo traje oko pola sata u jednom smeru.