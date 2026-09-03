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Više od 10.500 putnika od početka juna provozalo se turističkim vozom na relaciji Bihać - Bosanska Krupa, potvrđujući da je vožnja starom prugom uz reku Unu postala jedna od atraktivnijih turističkih ponuda u ovom delu Bosne i Hercegovine.

Među putnicima nisu bili samo građani BiH. Vozom su se provozali i turisti iz Mađarske, Češke, Poljske, Hrvatske, Slovenije, SAD i Kanade, koje je, osim same vožnje, privukao pogled na kanjon Une i prirodu koja se pruža neposredno uz prugu. Interesovanje je iz vikenda u vikend bilo sve veće. Prvog vikenda voz je prevezao oko 400 putnika, dok je do četvrtog vikenda broj putnika premašio 5.000.

Tokom avgusta interesovanje je nastavilo da raste. Jednosmerna karta košta svega dve konvertibilne marke, dok je Vlada Unsko-sanskog kantona za pokretanje i održavanje linije izdvojila 150.000 KM subvencije.

Voz iz 1979. godine postao turistička atrakcija

Posebnu čar ovoj turističkoj turi daje i sam voz. Kompozicija datira iz 1979. godine, ima prozore koji se mogu otvoriti i saobraća sporije, što putnicima omogućava da tokom vožnje uživaju u pejzažima uz Unu.

Samir Midžić, mašinovođa koji na turističkom vozu radi i kao kondukter i kontrolor, kaže da nije očekivao ovakvo interesovanje.

- Već prvog vikenda morali smo da vratimo više od 100 ljudi jer nije bilo mesta - kaže Midžić.

Posebno su zainteresovani strani turisti, kojima je atraktivna činjenica da se pruga gotovo celom trasom pruža uz reku.

- Stranci dolaze da vide ovu trasu jer ovakva priroda tik uz prugu nije nešto što se može videti svuda - ističe Midžić.

Hoće li voz nastaviti da saobraća?

Turistička linija za sada je planirana do kraja avgusta, a o njenom produženju trebalo bi da razgovaraju Železnice Federacije BiH i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Midžić smatra da bi bilo dobro da voz nastavi da saobraća najmanje do kraja godine, jer bi mogao da bude zanimljiv i za školske ekskurzije, izlete i organizovane turističke ture.

Kao moguće proširenje ponude pominje se i trasa prema Martin Brodu, koja bi bila još atraktivnija za turiste. Međutim, problem predstavljaju delovi pruge koji prelaze državnu granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Za sada je, međutim, rezultat više nego dobar - više od 10.500 putnika pokazalo je da stara pruga, voz iz 1979. godine i reka Una mogu da budu recept za veoma uspešnu turističku atrakciju.