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Kada su Antoniji Okonma Šitu rekli da ima multiplu sklerozu (MS) i da će u roku od godinu dana koristiti invalidska kolica, ona je to odbijala da prihvati.

Ova 26-godišnjakinja, koja je u to vreme bila između glumačkih poslova i rada u kol-centru, izjavila je da je dijagnoza bila "ogromna prekretnica" u njenom životu.

- To vas zaista natera da razmislite o tome šta želite da radite u životu - rekla je.

Osvrnula se na ono u čemu je uživala kao dete - pravljenje frizura - i odlučila da iskoristi šok koji joj je donela dijagnoza kao podsticaj da svoju strast pretvori u biznis.

Antonija, koja je odrasla u socijalnim stanovima u zapadnom Londonu, kupila je dve perike i išla od vrata do vrata prodajući ih iz gepeka svog automobila.

Skoro dve decenije kasnije, ona je vlasnica brenda vrednog više miliona funti, a njene sadašnje i bivše klijentkinje visokog profila uključuju tenisku ikonu Serenu Vilijams, glumicu Nisi Neš i manekenku Naomi Kembel. Prošle nedelje je čak osvojila i nagradu za crne britanske preduzetnike (Black British Business Award).

Antonija, koja sada ima 44 godine, i dalje se bori sa svojim zdravljem, s obzirom na to da je dobila i dijagnozu Grejvsove bolesti (autoimunog oboljenja) i srčane insuficijencije, ali se nada da njeno iskustvo vođenja carstva za kosu – dok istovremeno pokušava da uklopi sve bolničke preglede – može inspirisati druge žene.

"Nisam se osećala kao ja nakon što sam izgubila kosu"

Antonija kaže da je uvidela prazninu na tržištu kada je, radeći na televiziji i filmu pre dve decenije, uključujući i u ITV seriji Bad Girls, bila okružena "užasnim" perikama.

- Žene su želele perike prirodnog izgleda, a one jednostavno nisu bile dostupne. Izgledale su kao kacige!

Antonija je napravila Fejsbuk stranicu i počela da se oglašava na sajtu Gumtree.

- Imala sam veoma ograničene resurse. Nisam imala nikakve investitore iza sebe. Potičem iz veoma skromnih uslova.

Njeno iskustvo u borbi sa multiplom sklerozom doprinelo je njenom uspehu, kaže ona. Antonija je izgubila kosu kada je prolazila kroz hemoterapiju nakon transplantacije koštane srži, tako da zna kako je to biti "potpuno ćelava".

Ovo je učinilo da se dublje poveže sa svojim mušterijama, objašnjava ona, jer razume gubitak kontrole koji neke žene osećaju kada izgube kosu.

Antonija Okonma Šitu perike Foto: Printscreen Instagram/antonia247official

- Nisam se osećala kao svoja - kaže.

- Ali mogućnost da stavite periku koja izgleda donekle približno kao vaša kosa, ili izgled koji ste nekada imali, čini da se ponovo osećate kao vi.

Kada vidi ženu kako stavlja periku i kako joj se "celo lice ozari", to može biti "veoma, veoma ispunjavajuće".

- Kada se osećamo dobro u svojoj koži... samopouzdanije smo, možemo postići više. Osećala sam se kao da menjam svet, jednu po jednu osobu.

Balansiranje između zdravlja i posla

Dok je Antonijin biznis, A-List Lace Hair, beležio sve veći uspeh i dobio salone u Londonu i Njujorku, ona se nosila sa posledicama svojih zdravstvenih problema.

Bori se sa iscrpljenošću zbog multiple skleroze i koristi invalidska kolica, ali kaže da to nije zaustavilo njen uspeh. Umesto toga, samo je promenilo način na koji vodi svoj posao.

- Nekada sam smatrala da biti dobar preduzetnik znači biti sposoban da uradiš što više stvari sam - rekla je Antonija.

- Zbog mojih zdravstvenih izazova, postoje dani kada bukvalno ne osećam svoje noge, kao da su od želea, postoje dani kada sam potpuno iscrpljena nakon spavanja i budim se potpuno slomljena.

Antonija Okonma Šitu perike Foto: Printscreen Instagram/antonia247official

To ju je primoralo da "veruje drugim ljudima i pronađe snagu u izgradnji tima".

Kao ženi u svetu biznisa, to što je u invalidskim kolicima Antoniju ponekad natera da se oseća „manjom”, jer ljudi često moraju da je gledaju sa visine na poslovnim događajima.

- Ljudi su često iznenađeni kada počnem da pričam o svom poslu, i kao da razmišljaju: "Kako si sve ovo postigla iz invalidskih kolica?"

Antonija, koja ima troje male dece, kaže da to što vas potcenjuju može biti i dobra stvar, te želi da ostane otvorena o svom zdravlju kako bi inspirisala druge žene.

Antonija Okonma Šitu perike Foto: Printscreen Instagram/antonia247official

Ona navodi da se ranije osećala „slabo” zbog svog invaliditeta, ali sada oseća da je dobila „toliko mnogo snage” deljenjem svog iskustva na internetu.

Na pitanje šta bi poručila nekoj drugoj ženi koja se možda plaši da bi njene godine, invaliditet ili zdravlje mogli da stanu na put uspehu, ona kaže: "Ohrabrila bih ih da jednostavno počnu."

- Možda nemate kontrolu nad svojim zdravljem, možda ne znate šta donosi sutrašnjica, i možda nemate sve resurse. Ali počnite sa onim što imate, pa da vidimo šta će se sledeće dogoditi.