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Srpski biznismen Milan Popović, u javnosti poznat kao „kralj bakra“, prisetio se svojih poslovnih početaka i otkrio kako je početkom devedesetih godina napravio ključni korak u karijeri ulaskom u kompaniju Mark Rič Komoditis.

Gostujući u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji kod autorke Jelene Pejović, Milan Popović je ispričao kako ga je nesvakidašnji test upornosti odveo od posla vozača do sveta međunarodne trgovine metalima i prvog velikog kapitala sa samo 27 godina.

- Firma 'Mark Rič' bila je tada broj jedan u svetu za trgovinu sirovinama. Pored njega kao glavnog vlasnika, bilo je i nekoliko partnera. Jedan od njih bio je Feliks Pozen, čiji je sin Deni bio zadužen za trgovinu cinkom. Kako je Deni stalno putovao, mi iz taksi službe za koju sam radio redovno smo ga vozili na aerodrom - objasnio je Milan Popović.

To poznanstvo iskoristio je da izrazi želju za zaposlenjem, ali je umesto ponude dobio savet da nauči jezik i stekne prethodno radno iskustvo.

- Jednom prilikom, dok sam vozio Denija, rekao sam mu da sam pročitao knjigu o Marku Riču, da mi je to izuzetno zanimljivo i da bih voleo da radim u njegovoj firmi. On mi je na to odgovorio: 'Engleski ti nije baš najbolji, idi nauči ga malo bolje i probaj da se zaposliš u nekoj firmi kako bi stekao iskustvo. Mi ne primamo ljude bez iskustva, moraš ga imati.

02:02 OVAKO JE MILAN POPOVIĆ POSTAO MILIONER! Vozio je taksi, a onda mu je jedan susret promenio život Izvor: Kurir

Kada je ispunio te uslove, usledio je šestomesečni test izdržljivosti.

- Kada sam stekao iskustvo i usavršio engleski, pozvao sam Denija. Bilo mi je zanimljivo što me je odmah prepoznao: 'Sećam te se, ti si onaj što me je pitao za posao.' Tada mi je rekao mi je da nema vremena i da ga pozovem u četvrtak u tri popodne. Kada sam ga pozvao, rekao je da je zauzet i da se javim 5. oktobra u šest uveče.

Ja ga pozovem tada, a on kaže: 'Sad putujem u Peru, zovi me 12. novembra u jedan ujutru.' I tako me je zadavao neobične termine puna šest meseci, proveravajući da li ću se javiti tačno po rasporedu - ispričao je Popović.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Nakon što je dokazao da ne odustaje, Pozen ga je konačno pozvao na razgovor i pružio mu priliku.

- Sve dok u jednom trenutku nije rekao: 'Ti stvarno želiš ovaj posao, dođi kod mene na razgovor.' Zapravo je želeo da proveri koliko sam uporan i koliko zaista to želim.

Ulazak u Mark Rič Komoditis označio je početak Popovićevog uspona u međunarodnom biznisu, gde je ubrzo stekao prvi značajan kapital, što je kasnije trasiralo njegov samostalni biznis i život na relaciji između Moskve i Majamija.

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Kurir.rs

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