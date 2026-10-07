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Stan u prizemlju može biti topao i suv, ali renovirana unutrašnjost ne otkriva uvek šta se nalazi neposredno ispod poda. Ako je ispod stana neogrejan i vlažan podrum, bez odgovarajuće izolacije na međuspratnoj konstrukciji, hladnoća može da se oseća čak i kada radijatori rade punom snagom.

Zato pre kupovine nije dovoljno proveriti prozore, fasadu i grejanje. Potrebno je sići u podrum i pogledati plafon tačno ispod stana.

Stan u prizemlju prvo proverite iz podruma

Pod stana iznad neogrejanog podruma predstavlja granicu između zagrejanog prostora i znatno hladnije zone. Kada na plafonu podruma nema termoizolacije, betonska ploča se hladi, a temperatura poda u stanu može ostati neprijatno niska.

Kod stana u prizemlju zato treba proveriti da li je plafon podruma izolovan, u kakvom je stanju izolacija i da li je postavljena ispod cele površine stana. Nekoliko izolovanih cevi ili manji deo obložen stiroporom ne znače da je problem rešen.

Foto: Vladimir Šporčić

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada predviđa termičku zaštitu delova objekta koji razdvajaju zagrevane i negrejane prostore. Međutim, kupac na terenu mora da proveri da li je takva zaštita zaista izvedena i u kakvom se stanju nalazi.

Hladan pod nije jedini signal upozorenja

U podrumu treba obratiti pažnju na miris vlage, tragove buđi, ljuštenje boje, bele naslage na zidovima, mokre uglove i vodu koja se zadržava na podu. Važni su i stanje kanalizacionih i vodovodnih cevi, ventilacija i eventualni tragovi ranijih poplava.

Vlažan podrum ne znači automatski da će vlaga prodreti u stan, ali predstavlja upozorenje koje ne treba zanemariti. Problem može nastati zbog loše hidroizolacije, curenja instalacija, kondenzacije ili prodora podzemne vode. Svaki od tih uzroka zahteva drugačiju i često skupu sanaciju.

Ako se u stanu oseća miris buđi, ako se laminat podiže ili su donji delovi zidova sveže okrečeni samo u pojedinim zonama, treba tražiti dodatno objašnjenje. Kozmetičko krečenje može privremeno prikriti tragove, ali ne uklanja uzrok.

Zagrejan stan tokom razgledanja može da zavara

Kada razgledate stan u prizemlju, trenutna temperatura prostorije nije dovoljan dokaz da stan nema problem. Vlasnik može pojačati grejanje pre dolaska kupaca, dok se hladna ploča i veća potrošnja energije primete tek tokom dužeg boravka.

Stan je najbolje obići tokom hladnog dana. Dodirnite pod uz spoljne zidove i u sredini prostorije, proverite da li postoje izrazito hladne zone i zatražite račune za grejanje iz prethodne zime. Računi nisu savršen pokazatelj jer potrošnja zavisi od navika stanara, ali mogu otkriti velika odstupanja.

Tražite podatak šta se nalazi ispod svake prostorije

Za stan u prizemlju nije svejedno da li se ispod dnevne sobe nalazi suv podrum, garaža, prolaz, tehnička prostorija ili deo objekta postavljen neposredno iznad tla. Zato treba uporediti raspored stana sa prostorijama ispod njega.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Od prodavca tražite energetski pasoš, ako je izrađen, podatke o ranijim sanacijama i dokumentaciju o izolaciji podruma. Korisni mogu biti i zapisnici stambene zajednice, posebno ako se ranije razgovaralo o vlazi, popravci instalacija ili postavljanju termoizolacije.

Ako prodavac odbija da omogući pristup podrumu ili ne želi da objasni šta se nalazi ispod stana, kupac ostaje bez jedne od najvažnijih informacija o nekretnini.

Sanacija nije uvek samo odluka vlasnika stana

Postavljanje izolacije sa donje strane ploče često podrazumeva radove na zajedničkom delu zgrade. Zbog toga kupac ne treba unapred da računa da će problem moći samostalno i brzo da reši.

Za radove u podrumu može biti potrebna odluka stambene zajednice, dok izolovanje poda sa unutrašnje strane stana može zahtevati skidanje podne obloge, podizanje nivoa poda i prilagođavanje vrata i pragova. Ako postoji vlaga, njen uzrok mora se otkloniti pre zatvaranja konstrukcije novim slojevima.

Šire prednosti i nedostatke donosiča odluke mogu proveriti u vodiču o tome da li je kupovina stana u prizemlju dobar izbor.

Stan u prizemlju nije nužno hladan stan. Presudno je šta se nalazi ispod poda, da li je konstrukcija izolovana i postoji li vlaga koju će kupac tek posle prve zime skupo otkriti.