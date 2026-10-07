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Krajem septembra zaživeo je novi arapsko-balkanski koridor (ABC), trgovačka ruta koja kombinuje pomorski, železnički i drumski saobraćaj sa ciljem da se povežu egipatske luke s tržištima južne i istočne Evrope. Jedan od njegovih važnih pravaca prolazi kroz Solun, Sofiju i Niš, čime se Srbija uključuje u novu transportnu vezu između Egipta i Evrope.

Kako za Biznis Kurir objašnjava prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, nova ruta preko Soluna, Sofije i Niša predstavlja priliku da Srbija, uz tranzit robe, razvija izvoz, skladištenje i logističke usluge.

- Za naše proizvođače njen značaj biće u mogućnosti pouzdanijeg i povoljnijeg transporta do Egipta. Posebno je važno da se iskoristi i povratni pravac - da vozovi i kamioni koji dopremaju robu odlaze sa srpskim proizvodima. Potencijal postoji u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji, ali stvarni rezultat zavisiće od cena prevoza, redovnosti polazaka i ugovorenih poslova - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Prilika za Srbiju

Širenje transportnih veza prema Balkanu deo je šire strategije Egipta da pronađe nove pravce za trgovinu i transport robe nakon poremećaja u saobraćaju kroz Suecki kanal. Kairo traži alternativne puteve kojima bi svoje luke i tržište povezao sa Evropom.

- Egipatsko traženje novih trgovinskih pravaca pokazuje koliko poremećaji na jednoj strateškoj saobraćajnici mogu da promene ekonomske prioritete. Za Srbiju je to prilika da proširi tržišta i smanji zavisnost od ograničenog broja izvoznih destinacija. Sporazum o slobodnoj trgovini, koji se primenjuje od 1. septembra 2025. između Srbije i Egipta, daje nam povlašćen pristup velikom egipatskom tržištu, dok nova ruta može da olakša praktično korišćenje tih pogodnosti - rekao je prof. Rabrenović i naglasio:

- Iz ugla državne uprave, presudno je povezati trgovinsku politiku sa carinom, inspekcijama i saobraćajem. Potrebni su elektronska dokumentacija, usklađene kontrole, kraće čekanje na granicama i jasne informacije privrednicima o pravilima porekla i dinamici smanjenja carina. Carinska povlastica gubi deo vrednosti ako roba danima čeka na dozvole. Uspeh zato treba meriti rastom izvoza domaćih proizvoda, brojem uključenih preduzeća i smanjenjem vremena i troškova transporta - poručio je prof. Rabrenović.

Kuda ide ruta

Početna tačka nove trgovačke rute su egipatske luke, pre svega Port Said i Aleksandrija. Teret se odatle brodovima prevozi do Soluna, gde se pretovaruje na železnicu. Dalji transport odvija se trasom Panevropskog koridora 10, preko Sofije u Bugarskoj i Niša u Srbiji, a zatim prema drugim balkanskim zemljama i tržištima Evropske unije. Pokretanje ove rute dolazi u trenutku kad trgovina između arapskih zemalja i EU beleži rast. Nova ruta bi trebalo da omogući jednostavnije povezivanje tržišta i efikasniji protok robe.

Srbija na oba kraka

Pored nove trgovačke rute postoji i drugi pravac kojim bi egipatska roba mogla da stigne do Srbije. On vodi preko crnogorske luke Bar i železničke pruge Beograd-Bar, koja se u Beogradu povezuje s Koridorom 10. Arapsko-balkanski koridor je privatni projekat koji već ima podršku komercijalnih prevoznika i jasno definisanu trasu.

Kako izgleda trasa - Roba polazi iz egipatskih luka Port Said i Aleksandrija - Teret se odatle brodovima prevozi do Soluna, gde se pretovaruje na železnicu

- Transport se nastavlja trasom Panevropskog koridora 10, preko Sofije u Bugarskoj i Niša u Srbiji

- Iz Srbije roba nastavlja ka drugim balkanskim zemljama i tržištima Evropske unije

Foto: Shutterstock

Nasuprot tome, pravac preko Bara za sada je zasnovan na međudržavnom memorandumu o razumevanju, bez određenog prevoznika i javno objavljenog reda plovidbe.

Podsećamo, krajem jula su Lučka uprava Aleksandrije i Lučka uprava Crne Gore potpisale memorandum o saradnji upravo kao mogućnost uspostavljanja direktne pomorske linije između Aleksandrije i Bara.