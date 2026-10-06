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Dobre vesti stiži iz Svetske banke. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa dva odsto u 2025. na 3,1 odsto u 2026. i 3,7 odsto u 2027, uz blago usporavanje na 3,5 odsto u 2028, navodi se u danas objavljenom najnovijem Ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju.

Prema ovom izveštaju, rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz.

Turizam je, takođe, profitirao od sve veće uloge Srbije kao regionalnog tranzitnog i vazduhoplovnog čvorišta, napominje Svetska banka.

Širenje avio-povezanosti Beograda podržalo je dolaske putnika iz Rusije i Turske, iako su poremećaji povezani sa situacijom na Bliskom istoku negativno uticali na pojedine linije.

Srbija i Rumunija počele su početkom 2025. godine proizvodnju električnih automobila namenjenih evropskom tržištu, a proizvodnja automobila u Srbiji porasla je za gotovo trećinu u periodu januar-jul, nakon što je nova fabrika značajno povećala proizvodnju i izvoz u Italiju u drugoj godini rada.

Otporan izvoz automobila podržao je izvozne rezultate širom Zapadnog Balkana, posebno u Srbiji i Severnoj Makedoniji, ističe Svetska banka.

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U delu izveštaja koji je posvećen usvajanju veštačke inteligencije Svetska banka napominje da je Vlada Srbije, koja je predvodila otvaranje data centra u Kragujevcu 2020. godine, sada ulaže u izgradnju trećeg superračunara u saradnji sa francuskom vladom.

Privedni rast Srbije u naredne tri godine će tako nadmašiti region Zapadnog Balkana, gde se očekuje nešto manje ubrzanje, sa 2,6 odsto u 2025. na 3,1 odsto u 2026. i po 3,4 odsto u 2027. i 2028. godini, dodaje se u izveštaju.

Infrastrukturni projekti ostaće važan pokretač rasta u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, dok će turizam i građevinarstvo nastaviti da podržavaju aktivnost u Albaniji.

Rast u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA), u okruženju u kome dominiraju više cene energije, povećana neizvesnost i slabiji privredni rast trgovinskih partnera, verovatno će i u 2026. usporiti - na 2,2 odsto, sa 2,6 odsto tokom 2025.

Nakon toga, region očekuje postepeno ubrzanje na 2,4 odsto u 2027. i na 2,6 odsto u 2028. godini. Svetska banka je saopštila da se u regionu ECA sa izuzetkom Rusije, koja čini oko 40 odsto regionalne privrede, očekuje pad stope rasta sa 3,7 odsto u 2025. na tri odsto u 2026, pa ubrzanje na 3,4 odsto u 2027. i 3,7 odsto u 2028.