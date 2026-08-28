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Kada se pomenu Srbija i Grčka, jedna od prvih ekonomskih asocijacija gotovo uvek je turizam. Novi podaci, međutim, pokazuju da su veze dve zemlje produbljuju, Srbi u Grčkoj kupuju nekretnine, dok Grčka iz Srbije uvozi robu vrednu stotine miliona evra.

Grčki ekonomski portal Oikonomikos Tachydromos - OT objavio je pregled ekonomskih odnosa dve zemlje, pozivajući se, između ostalog, na godišnji izveštaj Kancelarije za ekonomske i trgovinske poslove u Beogradu i podatke Republičkog zavoda za statistiku Srbije.

Tradicionalno dobra posećenost iz Srbije

Samo tokom 2025. godine srpske investicije u Grčkoj dostigle su 28 miliona evra, a najveći deo tog novca bio je usmeren na kupovinu nekretnina.

To možda i ne iznenađuje kada se pogleda koliko građana Srbije svake godine odlazi u Grčku.

Tokom 2025. godine zabeleženo je 800.317 dolazaka turista iz Srbije, čak 20 odsto više nego godinu ranije, kada ih je bilo 666.906.

Foto: photo_stella / Alamy / Profimedia

Srpski turisti ostvarili su ukupno 2.798.170 noćenja, što predstavlja rast od 11,8 odsto, dok je prosečna potrošnja po poseti dostigla 309,6 evra i povećana je sedam odsto.

Broj srpskih turista tako se postepeno približava rezultatima iz vremena pre pandemije. Tokom 2019. godine Grčku je posetilo više od milion ljudi iz Srbije.

Najpopularnija ostaje severna Grčka, a posebno Halkidiki, dok OT navodi da raste interesovanje i za Prevezu i Krf.

Većina turista iz Srbije zbog geografske blizine u Grčku stiže automobilom, a grčki portal posebno primećuje da značajan broj Srba u toj zemlji već poseduje sopstvene nekretnine.

Šta Grci kupuju od Srbije?

Ekonomska veza dve zemlje, međutim, ne završava se na apartmanima i letovanju. Grčka je tokom 2025. godine iz Srbije uvezla robu u vrednosti od čak 345,13 miliona evra.

Spisak proizvoda pokazuje da se među njima nalazi veliki broj stvari koje svakodnevno završavaju na policama prodavnica i stolovima potrošača.

Foto: Shutterstock

Među proizvodima koje Grčka uvozi iz Srbije izdvajaju se mineralne i gazirane vode, pivo, sladoled, sojino ulje, stočna hrana, đubrivo, šećer i melasa i kukuruz. Na listi su i povrće, posebno paradajz, zamrznuto i prerađeno povrće, kao i zamrznuto voće.

Hrana i poljoprivredni proizvodi imaju posebno veliki značaj u trgovini dve zemlje, njihov udeo godinama čini približno polovinu ukupne robne razmene Srbije i Grčke.

Grci nama prodaju više nego što od nas kupuju

Trgovina, ipak, trenutno ide više u korist Grčke. Grčki izvoz u Srbiju tokom 2025. vredeo je 538,77 miliona evra, dok je iz Srbije uvezeno 345,13 miliona.

Grčka je tako ostvarila trgovinski suficit od 193,64 miliona evra.

Među glavnim proizvodima koje Grci prodaju Srbiji nalaze se voće, naročito citrusi, ali i kajsije, trešnje, breskve, dinje, lubenice i jagode, kao i duvan, povrće, đubrivo, ekstrakti slada, maslinovo ulje i pamuk.

Dok stotine hiljada građana Srbije svake godine prelaze granicu zbog grčkog mora, tok novca između dve zemlje očigledno ide u mnogo više pravaca.

Srbi kupuju grčke kuće i apartmane, Grci Srbiji prodaju više od pola milijarde evra robe, ali istovremeno iz Srbije uvoze proizvode vredne 345 miliona evra, od piva i sladoleda do kukuruza i paradajza.