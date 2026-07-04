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Najnoviji izveštaji i podaci iz kontrola Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) pokazuju da su državni organi pokrenuli masovne, rigorozne revizije svih sumnjivih rešenja, nakon što je otkriven čitav lanac zloupotreba u kojima su pojedinci, uz pomoć falsifikovane medicinske dokumentacije i korumpiranih posrednika, pokušavali da obezbede prevremena doživotna primanja.

Zloupotreba prava na invalidsku penziju u Srbiji ima duboke korene i evoluirala je od pojedinačnih, amaterskih pokušaja podmićivanja do visoko organizovanih prevara koje uključuju mrežu korumpiranih lekara, posrednika i falsifikatora.

Kriminalna šema najčešće funkcioniše tako što se klijentima, koji nemaju nikakve stvarne zdravstvene tegobe niti invaliditet, za velike sume novca obezbeđuju kompletni medicinski dosijei sa lažnim istorijama bolesti, najčešće iz oblasti psihijatrije, kardiologije ili ortopedije. Na osnovu tih lažnih nalaza sa pečatima uglednih zdravstvenih ustanova, lekarske komisije su u prošlosti dovođene u zabludu, što je rezultiralo izdavanjem rešenja o potpunom gubitku radne sposobnosti i trajnim mesečnim isplatama na teret svih poreskih obveznika Srbije.

Foto: Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako je funkcionisao lanac lažnih dijagnoza i uloga korumpiranih posrednika

Detaljne istrage koje su sproveli MUP i tužilaštvo otkrile su da su unutar ovog ilegalnog sistema postojale precizno definisane uloge i takozvane "tarife" za kupovinu invaliditeta. Posrednici, koji su često bili bivši zaposleni u zdravstvu ili administraciji, pronalazili su zainteresovane građane koji su želeli da odu u prevremenu penziju, ali za to nisu ispunjavali zakonske starosne uslove. Cena "usluge" kretala se od nekoliko hiljada pa do preko deset hiljada evra, u zavisnosti od težine dijagnoze i složenosti dokumentacije koju je trebalo fabrikovati.

Nakon uplate avansa, korumpirani lekari specijalisti preuzimali su zadatak da kroz zvanični zdravstveni sistem provuku pacijenta kao hroničnog bolesnika. Tokom meseci, pa čak i godina, u karton su svesno upisivani lažni nalazi o pogoršanju zdravstvenog stanja, fingirani su rezultati testova i simulirani boravci u bolnicama. Na taj način, prevaranti su pred lekarsku komisiju Fonda PIO izlazili sa naizgled besprekornom i obimnom medicinskom istorijom koju je u redovnim okolnostima bilo veoma teško osporiti, jer je iza nje stajao autoritet lekara sa državnih klinika.

Lekar i pacijent Foto: Shutterstock

Velike vanredne revizije i otkrivanje "čuda od izlečenja" na terenu

Najveći udar na ovakve ilegalne tokove država je napravila pokretanjem velikih, vanrednih revizija invalidskih penzija, koje su u više navrata sprovedene na teritoriji cele zemlje. Tokom ovih akcija, pod lupu inspektora i specijalnih komisija došla su sva rešenja doneta u sumnjivim vremenskim periodima ili u specifičnim filijalama gde je zabeležen statistički neobjašnjiv skok broja invalidskih penzionera. Rezultati revizija bili su frapantni i pokazali su da su pojedini regioni u Srbiji imali nesrazmerno veći procenat invalidskih penzija u odnosu na evropski prosek.

Kontrole na terenu otkrile su slučajeve gde su potpuno zdravi ljudi, koji su se u zvaničnim dokumentima vodili kao trajno i stoprocentno nesposobni za rad, zapravo neometano radili "na crno", bavili se teškim fizičkim poslovima na građevini ili poljoprivredi.

Zabeleženi su i bizarni primeri gde su osobe sa zvaničnim dijagnozama teških psihičkih i motoričkih poremećaja bez problema obnavljale vozačke dozvole, upravljale komercijalnim kamionima, pa čak i redovno putovale u inostranstvo radi sezonskog rada. Ove akcije pokazale su da je nedostatak terenske kontrole godinama omogućavao lažnim penzionerima da žive lagodnim životom na račun države.

Foto: Shutterstock

Pravne posledice, milionski povraćaj novca i pretnja robijom

Pravne i materijalne posledice za učesnike u ovim prevarama danas su izuzetno oštre i rigorozne, a država primenjuje politiku nulte tolerancije. U svim situacijama gde se tokom revizije dokaže da je invalidska penzija ostvarena na osnovu lažnih papira ili podmićivanja, Fond PIO momentalno donosi rešenje o trajnom ukidanju penzije i prekidu svih daljih isplata. Međutim, proces se tu tek započinje, jer automatski stupa na snagu mehanizam krivičnog gonjenja.

Protiv lažnog penzionera, ali i protiv svih lekara i posrednika koji su učestvovali u lancu, podnose se krivične prijave za falsifikovanje službenih isprava, davanje i primanje mita, kao i za prevaru u produženom trajanju, za šta su zaprećene višegodišnje zatvorske kazne. Ono što ipak najteže pogađa počinioce jeste obavezujući imovinsko-pravni zahtev države: prevaranti moraju do poslednjeg dinara da vrate sav novac koji su neosnovano primili tokom svih godina korišćenja lažne penzije. Budući da ti iznosi sa uračunatom kamatom često dostižu i po nekoliko miliona dinara, država preko izvršitelja sprovodi prinudne naplate, blokade računa i zaplenu nepokretne imovine kako bi namirila dug.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Digitalna transformacija i uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona

Kako bi se trajno stalo na put novim zloupotrebama i eliminisao ljudski faktor u prepravljanju dokumentacije, penzioni sistem u Srbiji prošao je kroz duboku digitalnu i proceduralnu transformaciju. Danas su lekarske komisije Fonda PIO direktno uvezane sa jedinstvenim elektronskim zdravstvenim kartonom građana, kao i sa bazama podataka Ministarstva zdravlja. To znači da članovi komisije jednim klikom mogu da provere kompletnu, hronološku istoriju lečenja pacijenta, prepisane lekove, izveštaje iz apoteka i evidentirana bolovanja unazad deset godina.

Ova digitalna integracija praktično onemogućava da se "preko noći" pojavi falsifikovana dokumentacija o teškoj bolesti ukoliko ona prethodno nije hronološki i sistemski zabeležena u državnim zdravstvenim ustanovama. Svaki nalaz koji se priloži, a koji nema svoj digitalni trag i potvrdu u državnom serveru, automatski se odbacuje kao sumnjiv i šalje na internu proveru. Takođe, uvedene su i nasumične softverske kontrole koje metodom slučajnog uzorka biraju već odobrene predmete i šalju ih na superveštačenje pred nezavisne regionalne komisije, čime je prostor za lokalnu korupciju sveden na minimum.