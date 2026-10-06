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Na tržištu nekretnina pojavio se oglas za prodaju poljoprivrednog zemljišta u Ovči, površine 71,3 ara. Parcela se nalazi u katastarskoj opštini Ovča, na potezu Grindul - Laselkuc u geogradskoj opštini Palilula.

Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida, zemljište je njiva četvrte klase i trenutno je registrovano kao poljoprivredno zemljište. Cena zemljišta je 85.000 evra, što znači da ar košta 1.192 evra.

U oglasu se zemljište predstavlja kao potencijalna investiciona prilika, pre svega zbog položaja i razvoja ovog dela Ovče. Prodavac navodi da bi parcela mogla biti interesantna investitorima, poljoprivrednicima, ali i kupcima koji razmišljaju o dugoročnom ulaganju.

Ipak, eventualna buduća namena zemljišta zavisi od važeće planske dokumentacije i propisa, pa sama lokacija i razvoj okolnog područja ne znače automatski da će poljoprivredna parcela biti pretvorena u građevinsko zemljište.

1/4 Vidi galeriju Prodaje se parcela od 7.129 kvadrata u Ovči, na teritoriji Palilule, a reč je o poljopriverdnom zemljištu četvrte kategorije. Foto: Printscreen/4zida.rs

Za kupce koji razmišljaju o ovakvoj investiciji, upravo je planska dokumentacija jedan od ključnih podataka koje bi trebalo proveriti pre kupovine, kao i pristup parceli, infrastrukturu i mogućnosti korišćenja zemljišta.

U oglasu se dodaje da je zemljište namenjeno prvenstveno poljoprivrednoj upotrebi ili dugoročnom ulaganju.