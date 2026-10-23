Slušaj vest

Osigurani depoziti u bankama u Srbiji su krajem septembra ove godine bili veći za 3,4 milijarde evra u odnosu na isto vreme 2025. i iznose 37,5 milijarde evra, saopštila je danas Agencija za osiguranje depozita.

U saopštenju je navedeno da trend rasta depozita u bankama traje neprekidno od 2008. godine, odnosno sa 7,3 milijarde evra, koliko su iznosili krajem 2008, ukupni osigurani depoziti u bankama do danas su uvećani više od pet puta.

Prosečna stopa rasta osiguranih depozita u proteklih 18 godina iznosila je oko 9,6 odsto godišnje.

Navedeno je da dve trećine svih osiguranih depozita čine depoziti fizičkih lica, odnosno građana.

Sistemom osiguranja depozita u celosti je pokriveno 99 odsto građana koji štede, budući da ukupan iznos koji čuvaju u jednoj banci ne prelazi 50.000 evra.

Zabeleženo je značajno povećanje dinarskih depozita stanovništva, odnosno brži rast dinarske štednje u odnosu na štednju u evrima.

Agencija za osiguranje depozita povodom Svetske nedelje štednje podsetila je da je novac koji građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica čuvaju u bankama zakonom zaštićen do iznosa od 50.000 evra.

- To znači da bi Agencija za osiguranje depozita u roku od najviše sedam radnih dana započela isplatu osiguranih depozita do maksimalno 50.000 evra deponentima banke koja bi se našla u postupku stečaja - piše u saopštenju.