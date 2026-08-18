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Preciznije, pošto se menja više od polovine odredaba, predlaže se donošenje novog propisa. Nacrt je gotov, a javna rasprava traje do 2. septembra.

Autobuski prevoznici poručuju da se donosi u momentu kada pada broj putnika, a troškovi i dalje rastu. Od njega zato očekuju da od prevoza putnika napravi organizovan sistem javne usluge. Taksisti su nešto skeptičniji i tvrde da u nacrtu ne vide odgovore od kojih strepe niti rešenja koja traže. Ali vide uvođenje dinamičke cene koja teško da će putnicima odgovarati.

Može iskustvo umesto ispita

Za početak, predloženim rešenjima preciznije se uređuju uslovi za sticanje i zadržavanje licence za obavljanje javnog prevoza. Posebna pažnja je posvećena utvrđivanju stvarnog i stalnog sedišta prevoznika.

Kada je reč o osobi odgovornoj za prevoz, pored polaganja ispita, predviđa se mogućnost priznavanja ranije stečenog radnog iskustva.

„Ovo rešenje je predloženo polazeći od činjenice da je u praksi veliki broj lica dugi niz godina obavljao poslove organizacije i upravljanja prevozom i stekao značajno praktično iskustvo. Ali nije posedovao formalno stečen sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti“, pominje se u obrazloženju.

Vozi samo prevoznik

Izričito je zabranjeno da javni prevoz obavljaju oni koji nemaju svojstvo prevoznika. Jasnije je određeno u kojim sve situacijama je neko u prevozu, odnosno bavi se njim nedozvoljeno.

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„Uvodi se obaveza da operator elektronske platforme bude registrovan u Republici Srbiji, propisuju se uslovi za zaključivanje ugovora sa prevoznicima“, stoji u obrazloženju. „Operatoru se izričito zabranjuje posredovanje u prevozu licima koja ne poseduju zakonom propisana odobrenja, kao i oglašavanje ili nuđenje usluga prevoza po cenama koje nisu u skladu sa aktima jedinica lokalne samouprave“.

Opštine zajednički organizuju prevoz

U Srbiji trenutno ima opština u kojima javni prevoz nije uopšte uspostavljen. U drugim su pojedine linije ukinute jer su neisplative. I ko zna koliko u kojima polazaka nema dovoljno. Zakon zato predviđa mogućnost da se javni prevoz organizuje na nivou okruga.

„Omogućava se da dve ili više jedinica lokalne samouprave, koje se nalaze na teritoriji istog upravnog okruga, na osnovu međusobnog sporazuma, zajednički organizuju međumesni prevoz kao uslugu od opšteg ekonomskog interesa. Ovo rešenje je predloženo kao odgovor na problem nedovoljne saobraćajne povezanosti ruralnih, planinskih i demografski ugroženih područja, gde pojedinačne jedinice lokalne samouprave često nemaju dovoljne finansijske i organizacione kapacitete da samostalno obezbede održiv sistem javnog prevoza“, objašnjava predlagač.

Prevoz prema potrebama građana

Autobuski prevoznici očekuju da se ovim zakonom stvori osnov da javni prevoz prestane da bude samo pitanje pojedinačnih linija, dozvola i lokalnih odluka. Već da postane planski organizovan sistem javne usluge. Da se uvažavaju postojeća prava i međumesni redove vožnji prevoznika.

„Sistem mora da bude zasnovan na stvarnim potrebama građana, zahtevima za prevozom, dnevnim migracijama, prevozu radnika, učenika, studenata, starijih lica“, kaže za Forbes Srbija Goran Aleksić, predsednik udruženja Srbijatransport. „Javni prevoz putnika je javna usluga od opšteg interesa, uslov normalnog života. Zato novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju treba posmatrati kao važan korak ka uređenijem sistemu mobilnosti, boljoj zaštiti putnika, stabilnijem poslovanju prevoznika i odgovornijem korišćenju javnih sredstava“.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pojašnjava nam da se uvode rešenja koja omogućavaju da javna uprava, kada tržište samo ne može da obezbedi dovoljan broj polazaka, prihvatljivu cenu, kvalitet, može da na osnovu saobraćajne i ekonomske studije, definiše obavezu javne usluge. Znači da je ugovori sa prevoznikom i da je finansira na transparentan i kontrolisan način.

„To je suštinska promena. Javni prevoz više ne sme biti improvizacija, niti kratkoročno rešenje od izbora do izbora. On mora biti uređen kroz studije, planove, ugovore, jasne obaveze, merljiv kvalitet, kontrolu troškova i odgovornost svih učesnika“, kaže Aleksić. „Za prevoznike je važno što zakon donosi veću pravnu sigurnost. Uređuju se uslovi za obavljanje delatnosti, profesionalna osposobljenost, stvarno sedište, uloga lica odgovornog za prevoz, licence, redovi vožnje i obaveze u realizaciji prevoza. To znači da na tržištu treba da ostanu oni koji ispunjavaju uslove, koji imaju vozila, vozače, organizaciju, odgovornost i sposobnost da pružaju javnu uslugu“.

Putnici očekuju bolju vezu

Sa aspekta putnika, najveća vrednost novog zakona treba da bude veća dostupnost, redovnost, bezbednost i kvalitet usluge. Da linija ne postoji samo fiktivno, već da red vožnje bude pouzdan. Uz razumnu cenu.

„Ako se dosledno primeni, novi zakon može da omogući pristupačniju uslugu. Finansijski, kroz bolje korišćenje javnih sredstava, racionalnije korišćenje resursa, kontrolu troškova i sprečavanje prekomernih subvencija. Suština je da novi zakon treba da omogući prelazak sa sistema preživljavanja na sistem planiranog razvoja“, veruje Aleksić.

Šta je sa taksijem

Zakonom se uređuju uslovi za obavljanje taksi prevoza, položaj taksi prevoznika i taksi vozača, način obrazovanja i primene taksi tarife, izdavanje taksi dozvola, kao i organizacija taksi prevoza na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

„Tokom primene važećeg zakona uočeno je da je razvoj digitalnih tehnologija značajno promenio način na koji korisnici naručuju prevoz i komuniciraju sa prevoznicima. Istovremeno, u praksi su se pojavile nedoumice u pogledu pravne prirode ovih platformi. Načina formiranja cene prevoza, obaveza platforme prema nadležnim organima i pitanja da li platforma može posredovati u zaključivanju ugovora o prevozu sa licima koja ne poseduju odobrenje za obavljanje taksi prevoza“, navodi se u obrazloženju predloga.

Važeći zakon polazi od koncepta da se cena prevoza obračunava putem taksimetra, u skladu sa taksi tarifom koju utvrđuje jedinica lokalne samouprave. U praksi se, međutim, koristile mobilne aplikacije koje pre otpočinjanja vožnje daju informaciju o procenjenoj ili fiksnoj ceni prevoza. A nije sasvim jasno koliko je to u skladu sa zakonom.

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Novi zakon zadržava pravilo da taksi tarifu utvrđuje jedinica lokalne samouprave. Može da se cena vožnje utvrdi i putem elektronske platforme za posredovanje. Ali postoje uslovi. Cena mora da bude poznata korisniku pre otpočinjanja vožnje. Mora da bude formirana u skladu sa važećom taksi tarifom.

„Istovremeno se sprečava mogućnost da platforma samostalno formira cene nezavisno od taksi tarife koju je utvrdila jedinica lokalne samouprave, čime se obezbeđuju jednaki uslovi poslovanja svih taksi prevoznika“, obrazlaže se.

Preko platforme do profesionalca

Zakon se bavi i pitanjem platformi. Operator elektronskih platformi ne obavlja taksi prevoz, već posreduje u povezivanju korisnika i taksi prevoznika.

„Predloženim rešenjem operator platforme je dužan da pre uključivanja prevoznika na platformu proveri da li prevoznik poseduje važeće odobrenje za obavljanje taksi prevoza i da li vozač poseduje važeću taksi dozvolu“, predviđa nacrt zakona.

Tako je dužan i da odmah obustavi posredovanje za prevoznika ili vozača za koje utvrdi da više ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Da li se uvode dinamičke cene

Za taksiste je jedna od spornih stvari i elastičnost cene. Uvodi se kako kažu – dinamička cena. Ona koja se prilagođava potrebi i potražnji.

„Za ugovorene vožnje koje su naručene putem elektonske platforme za posredovanje dozvoljena su odstupanja od cene prevoza utvrđene odlukom iz stava 6. ovog člana, pod uslovom da su cena prevoza, mesto polaska i odredište, ugovorena cena prevoza može biti niža od propisane cene u okviru važeće tarife za najviše 20 % ili viša za najviše 30%“, glasi jedan stav Člana 119.

A to, objašnjavaju nam iz SITAB udruženja taksista, znači uvođenje dinamičkih cena.

„To znači da mogu u špicu, ili kada je sneg i kiša, da naplaćuju 30 odsto veće cene“, kaže Vlado Bulatović, predsednik ovog udruženja. „Strukovno udruženje taksi preduzetnika SITAB se oštro protivi imrovizacijama kao što je dinamička cena koja može varirati 50% u odnosu na propisanu cenu. To faktički predstavlja ukidanje taksimetra. Izlazi se u susret jedino vlasniku taksi asocijacije koji na taj način može da kontroliše tržište. Putnicima nije u interesu da nemaju sigurnu cenu taksi prevoza, a ni taksi preduzetnika koji obavljaju taksi prevoz. Neka se aplikacije odreknu svog procenta i daju strankama“.