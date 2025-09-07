Slušaj vest

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kreće u regulaciju taksi-tržišta i označavanje vozila. Visoke cene taksi prevoza, poput slučaja naplate 1.506 evra za 1,5 km vožnje u Zagrebu, podstakle su izmene Zakona.

Da će se odmah po završetku turističke sezone, dakle s prvim danima jeseni, krenuti u dijalog i s korisnicima i s davaocima usluga i naći prava mera, kako bi se sprečilo naplaćivanje "besramno visokih iznosa za taksi usluge u nekim slučajevima", najavio je državni sekretar Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Mihotić.

Time je potvrdio da se ozbiljno kreće u izmene Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju što je krajem avgusta najavio ministar mora i saobraćaja Oleg Butković kako bi se ograničila maksimalna cena taksistima jer se, rekao je, cene dižu bez ikakvih kriterijuma.

Najavio je i uvođenje registarskih oznaka za taksije, kako bi oni bili obeleženi, što će sprovesti s Ministarstvom unutrašnjih poslova, ali i dodatne mere prema aplikacijama i platformama koje povezuju vozače i putnike, a koje bi takođe bile usmerene ka jasnijem određivanju cene usluge. No, dodao je, pri određivanju maksimalne cene razmotriće parametre i izračunati koliko bi ona iznosila, jer bude li preniska, smatra ministar, taksi-usluga postala bi posao koji više niko neće raditi.

Dostupnija usluga

"I taksisti moraju imati opravdanje za svoj rad. Taksi je postao dostupniji svim građanima, što i jeste cilj te usluge, posebno mladim ljudima koji ga sada u večernjim satima mnogo više koriste nego što su ga koristili ranije, što je takođe jako dobro jer time izbegavaju da sami sedaju za volan kada to nije poželjno", pojasnio je Mihotić.

Kaže da cene na taksijima označavaju kolika maksimalna cena može biti kada taksisti koriste taksimetar, te da svi taksimetri moraju biti baždareni, dok cena taksi-usluge mora biti onolika kolika je napisana na vozilu i ne sme se naplatiti više od toga. Dosad smo imali i te kako puno slučajeva u kojima taksisti nisu poštovali te odredbe.

"Predlažemo uvođenje registracionih oznaka za taksiste s obzirom na to da pojedinci koji obavljaju taksi-vožnje uopšte nisu obeleženi i nemaju taksi-oznaku", istakao je nedavno ministar Butković.

Nove mere za taksiste u Hrvatskoj Foto: Filip Plavčić

Nered na tržištu taksi-prevoza u Hrvatskoj sve je teže ignorisati, a on pogađa kako putnike, tako i one taksiste koji rade poštujući sve propise. I njima je u interesu, kažu, uvođenje reda. Ono što korisnike najviše muči su, naravno, cene.

Posebno se tokom letnje sezone naslušamo priča o ekstremnim primerima naplaćivanja taksi-usluga, pišu hrvatski mediji, poput vožnji od nekoliko kilometara koje su naplaćene stotinama evra, gde jedan taksista istu kilometražu naplaćuje 30, a drugi čak 100 evra.

Sramotna naplata

U javnost je dospeo i slučaj naplate čak 1.500 evra za kratku vožnju centrom Zagreba ili primer od 640 evra od splitske trajektne luke do mosta za Čiovo, a posebno je šokantan slučaj Kerol Kovan, gošće s Novog Zelanda, kojoj je taksista u maju u Zagrebu naplatio 1.506 evra za vožnju od oko 1,5 kilometara.

Nakon što je prozvan u medijima, vlasnik taksi radnje čijim je POS uređajem njegov zaposleni obavio naplatu potvrdio je da je ovoj ženi vraćen deo novca, 1.350 evra, uz izgovor da se radi o slučajnoj omaški.

Brojni su i primeri u kojima se penzionerima i obolelima put od železničke ili autobuske stanice do nekih od klinika naplaćivao kao suvo zlato.

Iako je liberalizacija auto-taksi prevoza, koja je uvedena Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju 2018, donela pozitivne promene poput otvaranja novih radnih mesta, većeg korišćenja usluga među građanima svih starosnih grupa, te nižih cena zahvaljujući većoj konkurenciji, suludo visoke cene koje ovim zakonom taksisti mogu naplaćivati, ali i zapošljavanje stranih radnika bez provere imaju li vozačke dozvole iz zemalja iz kojih dolaze te jesu li one falsifikovane, negativne su strane toga posla i tu se mora uvesti red. Samo je lane Državni inspektorat dobio oko 400 prijava kršenja Zakona u oblasti taksi-prevoza.

Maksimalna cena usluge

"Tokom godina primećene su nepoštene prakse pojedinih prevoznika zbog kojih je Ministarstvo sprovelo niz inspekcija i nadzora u saradnji s policijom, Poreskom upravom i drugim telima. Od januara 2024. do sada sprovedeno je više od 870 inspekcijskih nadzora kako bi se obezbedilo poštovanje propisa", kazali su iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture.

Zakon iz 2018. poslednji put je poboljšan krajem prošle godine, od kada cena vožnje mora biti istaknuta na vozilima te je uvedena kartica vozača koju on mora imati istaknutu u vozilu, a na njoj se preko QR koda može proveriti ispunjava li taj vozač sve uslove, sve u cilju bolje kontrole pridržavanja propisa i bezbednosti građana.

Hrvatska zanatska komora (HOK) zatražila je od Ministarstva saobraćaja da uključi predstavnike Sekcije taksi-prevoza HOK-a u proces izrade izmena Zakona. Oni predlažu da se dozvola za obavljanje taksi-prevoza izdaje za jedno vozilo i za jednu registarsku oznaku, da se vrati obaveza posedovanja izvoda iz licence, a podržavaju i propisivanje maksimalne cene auto-taksi usluge po kilometru uz uvođenje zakonske regulative zbog moguće pojave dampinških cena.